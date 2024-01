PUMA : Jefferies dégrade sa recommandation

Jefferies dégrade sa recommandation sur Puma de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 65 à 40 euros, après un avertissement lancé par le groupe allemand d'articles de sport pour 2024 'plus extrême que ce que le marché craignait'.



'Un profit sous-jacent résilient réalisé au quatrième trimestre, malgré une forte décélération de la croissance, sera probablement éludé par certains', estime le broker, qui manifeste surtout son scepticisme concernant les objectifs affichés pour l'exercice 2024.



