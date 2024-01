PUMA : RBC abaisse son objectif de cours

Royal Bank of Canada a annoncé lundi avoir abaissé de 70 à 64 euros son objectif de cours sur Puma, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche, le courtier canadien explique que le secteur des équipements sportifs tend à susciter quelques inquiétudes pour 2024 suite aux résultats décevants récemment dévoilés par Nike et JD Sports.



Au-delà des performances préoccupantes de Nike et JD Sports, RBC souligne que les investisseurs s'inquiètent aussi du manque de visibilité entourant le lancement de la ligne Fenty x Puma, de l'engouement actuel autour de la marque, de l'intensification de la concurrence chez les grossistes, de la santé du marché nord-américain, de la réalisation des objectifs pour 2024 et 2025 et de la tonalité de la prochaine journée d'investisseurs.



Au vu de la chute de 21% du titre sur le mois écoulé, le broker estime toutefois que ces éléments sont bien intégrés dans les cours, ce qui le conduit, eu égard à la croissance toujours vigoureuse des résultats du groupe (+30%) et à une valorisation boursière peu exigeante (PER de 17x), à maintenir son avis 'surperformance'.



