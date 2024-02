PUMA : RBC dégrade son opinion, objectif revu à la baisse

Le 01 février 2024

RBC a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur le titre Puma de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif de cours ramené de 64 à 42 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste fait remarquer que l'équipementier sportif allemand affiche dorénavant un taux de croissance de l'activité inférieure à celle de son secteur.



RBC explique cette sous-performance par la fragmentation du marché due à l'arrivée de marques plus petites qui parviennent à séduire des consommateurs à la recherche de nouveautés et de différenciation.



Cela a eu néanmoins pour effet de créer une crise d'identité chez les grandes marques, dont l'offre plus large vise à attirer une ample base démographique, poursuit-il.



Comme les autres grandes marques de sport, Puma va devoir retrouver son identité et trouver un positionnement de marché plus adapté afin de redevenir plus compétitif et spécialisé, ajoute le bureau d'études.



Selon RBC, la journée d'investisseurs devra permettre de répondre à tous ces sujets hautement stratégiques et, peut-être, de regagner la confiance du marché.



