Puma : des mesures pour protéger les salariés ukrainiens

Puma a annoncé ce week-end avoir la mise en oeuvre de plusieurs mesures destinées à protéger ses salariés en Ukraine face à la guerre qui fait actuellement rage dans le pays.



L'équipementier sportif allemand indique qu'il propose notamment à ses employés et à leurs familles des hébergements gratuits dans l'ouest du pays, pour l'instant relativement épargné par les combats.



Le groupe ajoute que certains de ses collaborateurs en Pologne, en République Tchèque, en Hongrie et en Roumanie se sont déplacés jusqu'à la frontière pour accueillir certains de leur collègues ukrainiens et leur offrir un logement.



Afin de leur garantir une sécurité financière et pour que l'argent 'ne soit pas un problème', Puma dit avoir versé plusieurs salaires d'avance à ses employés en Ukraine.



Le fabricant d'articles de sport - qui ajoute avoir suspendu ses livraisons de produits à destination de la Russie - assure qu'il ne compte pas s'en arrêter là et réfléchit d'ores et déjà à d'autres mesures en vue d'apporter son soutien au peuple ukrainien.



