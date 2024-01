Puma : les prévisions pour 2024 déçoivent, le titre chute

Le 24 janvier 2024 à 11:25 Partager

Puma a déclaré mercredi s'attendre à ce que le contexte géopolitique et l'environnement macroéconomique ralentissent la croissance de ses ventes cette année.



L'équipementier sportif a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 5% à taux de change constants en 2024, à comparer avec une hausse de 6,6% en 2023, selon ses résultats préliminaires.



Le consensus espérait plutôt une croissance de l'ordre de 8%.



Le groupe ajoute tabler sur un résultat opérationnel courant (Ebit) entre 620 et 700 millions d'euros cette année, contre 622 millions l'an dernier, toujours d'après des données préliminaires.



Ces annonces faisaient baisser le titre en Bourse de Francfort, où Puma signait la plus forte baisse de l'indice de valeurs moyennes MDAX avec un repli de presque 7%.



Il publiera ses résultats annuels 2023 définitifs le 27 février, avant la tenue d'une réunion d'investisseurs très attendue, deux jours plus tard.



L'action recule déjà de plus de 20% depuis le 1er janvier.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.