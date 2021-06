Puma : gagne 2%, porté par une analyse favorable

Puma gagne environ 2% à Francfort, porté par une recommandation de Credit Suisse qui maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 91 à 95 euros.



L'analyste révise toutefois à la baisse ses prévisions de BPA sur l'année en cours (-4%) en raison de marges brutes plus faibles et de dépenses d'exploitations plus élevées.



'La force de la marque reste très impressionnante avec de nouveaux produits et des campagnes qui fonctionnent bien, d'autant que l'été est chargé sur le plan sportif', analyse Credit Suisse.



Dans ce contexte, le bureau d'analyses estime que Puma peut viser un chiffre d'affaires de 1,37 MdE au 2e trimestre, en hausse de 74% d'une année à l'autre, et des ventes annuelles de 6,3MdsE, en hausse de 23% par rapport au précédent exercice.



Seul ombre au tableau selon le broker : que Puma peine à augmenter ses marges au cours des deux prochaines années, dans un marché hautement concurrentiel et compte tenu de la nécessité d'investir fortement dans le numérique.





