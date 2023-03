Puma : renonce à l'usage de cuir pour sa chaussure 'King'

L'équipementier sportif allemand Puma a annoncé jeudi qu'il avait renoncé à utiliser du cuir de kangourou dans la fabrication de sa chaussure de football King.



Pour la première fois, la chaussure va être fabriquée à partir d'un nouveau matériau de haute qualité d'origine non animale, dont une tige contenant 20% de matériaux recyclés.



Au cours des phases de tests, les performances du matériau - baptisé 'K-Better' - se sont avérées supérieures à celles du cuir utilisé précédemment, à tel point que Puma a décidé d'arrêter complètement de produire des chaussures de football en cuir de kangourou dès cette année.



La nouvelle King fera ses débuts dans la collection 'Supercharge', disponible à partir d'aujourd'hui sur Puma.com, dans les boutiques Puma et chez les détaillants spécialisés.



La 'King' de Puma a été portée par plusieurs footballeurs de légende tels que Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio, Lothar Matthäus ou Pelé.



