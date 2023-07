Alors que le nombre de blessures subies par les joueuses de football suscite de plus en plus d'inquiétudes, la marque allemande de vêtements de sport Puma voit dans la Coupe du monde féminine l'occasion de sensibiliser le public aux chaussures de football spécialement conçues pour les pieds des femmes.

Plusieurs joueuses clés ont dû manquer le tournoi qui a débuté la semaine dernière en raison de ruptures du ligament croisé antérieur (LCA). Selon les scientifiques du sport, le taux plus élevé de blessures dans le football féminin pourrait être dû en partie à l'utilisation de chaussures conçues principalement pour les hommes.

Un rapport récent coordonné par l'Association européenne des clubs de football a révélé que 82 % des joueuses en Europe éprouvent une gêne en portant des chaussures. Les femmes ont souvent un cou-de-pied et un médio-pied plus bas que les hommes, par exemple.

La présidente de la commission des femmes et de l'égalité du Parlement britannique a écrit aux dirigeants d'Adidas, de Nike, de Puma et d'Umbro le 3 juillet pour leur signaler le taux élevé de lésions du ligament croisé antérieur et leur demander des informations sur leurs produits destinés aux femmes.

"Pourquoi y a-t-il si peu de chaussures de football sur le marché conçues spécifiquement pour les femmes et les jeunes filles ? a écrit la législatrice Caroline Nokes dans sa lettre.

Mais les grandes marques de sport réagissent, sentant une opportunité commerciale avec l'essor du football féminin.

Nike a lancé le mois dernier une nouvelle chaussure pour femmes, tandis qu'Adidas a présenté le 4 juillet trois modèles développés et testés avec "une répartition égale des contributeurs", qu'il s'agisse d'amateurs ou d'athlètes professionnels.

Mercredi, le PDG de Puma, Arne Freundt, a déclaré que plus de 90 joueurs de la Coupe du monde, organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, portaient des chaussures Puma. Un porte-parole a précisé que 95 % d'entre eux portaient des chaussures adaptées aux femmes.

Le site web britannique de Puma présente cinq modèles de chaussures de football "conçues pour le pied féminin", dont les prix varient entre 75 livres (97 dollars) et 200 livres (258 dollars).

"Nous pensons que cette coupe féminine est très importante pour améliorer leurs performances, mais aussi pour prévenir les blessures", a déclaré M. Freundt.

Puma investit dans une étude de recherche qui explorera plus avant les lésions du ligament croisé antérieur dans le football féminin, a indiqué la société dans un communiqué séparé mercredi, dans le but de développer plus avant ses chaussures spécifiques pour femmes, entre autres.

M. Freundt n'a pas communiqué les chiffres de vente des chaussures féminines, mais a déclaré : "Pour être franc, je pense que nous sommes en train de développer des chaussures féminines : "Pour être très franc, je pense que nous avons encore besoin de sensibiliser les gens à ce sujet.

Puma sponsorise les équipes féminines de Suisse et du Maroc, ainsi que des athlètes individuelles jouant pour l'Italie, le Canada, les Pays-Bas et d'autres équipes.

La Coupe du monde féminine s'est élargie cette année à 32 équipes, contre 24 en 2019, ce qui représente un total de 736 joueuses lors de l'événement.

(1 $ = 0,7745 livre)