La PNB Housing Finance indienne annonce un bond de 65 % de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une forte demande

PNB Housing, une unité du créancier public Punjab National Bank Ltd, a déclaré avoir réalisé un bénéfice net consolidé de 2,79 milliards de roupies (34 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,70 milliard de roupies un an plus tôt.

Sa marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité, s'est établie à 3,74 %, tandis que le revenu net d'intérêt a augmenté de 57 % pour atteindre 5,93 milliards de roupies.

L'essor de la classe moyenne indienne a fait grimper la demande de logements après la pandémie, grâce à l'urbanisation croissante et à l'augmentation du revenu disponible, même si les taux d'intérêt des prêts ont augmenté.

La Reserve Bank of India a relevé le taux d'intérêt directeur de 250 points de base au total depuis mai 2022, après avoir interrompu les hausses en avril.

La qualité des actifs de la société basée à New Delhi s'est améliorée, les actifs non performants bruts en pourcentage du total des prêts étant passés de 4,87 % au 30 décembre 2022 à 3,83 % au 31 mars.

Les décaissements pour le trimestre ont augmenté de 22% en glissement annuel pour atteindre 44,95 milliards de roupies.

Les actions de PNB Housing Finance ont clôturé en hausse de 2,5 % à 480,40 roupies avant la publication des résultats.

La banque mère Punjab National Bank doit publier ses résultats du quatrième trimestre vendredi.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)