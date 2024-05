La Punjab National Bank de l'Inde vise à conclure une vente d'actions à de grands investisseurs au cours des six prochains mois, a déclaré son directeur général vendredi, alors que le prêteur d'État cherche à renforcer son capital.

Les banques de la troisième économie d'Asie augmentent leur capital pour répondre à la demande croissante de prêts. Le plus grand prêteur du pays, la State Bank of India, est également ouvert à la levée de fonds propres.

Le conseil d'administration de la Punjab National Bank a approuvé en décembre une levée de fonds de 75 milliards de roupies (898 millions de dollars) par le biais de capitaux propres.

Un placement institutionnel qualifié (QIP) consiste à vendre des actions à des acheteurs institutionnels sans les offrir au public.

"Pour le QIP, nous essayons d'obtenir toutes les approbations, mais dans les six mois, nous essaierons de lever des fonds sur le marché", a déclaré Atul Kumar Goel, directeur général et chef de la direction de PNB, lors d'une interview. CROISSANCE RÉGULIÈRE DES PRÊTS

Pour l'exercice 2025, la croissance des prêts de la Punjab National Bank devrait se situer entre 11 % et 12 %, a déclaré le directeur général, alors que la hausse a été de 11,2 % en glissement annuel en janvier-mars.

L'objectif est d'augmenter les dépôts de 9 à 10 % au cours de l'année fiscale, a déclaré M. Goel, contre une croissance de près de 7 % en janvier-mars.

Le pipeline de prêts aux entreprises de la banque s'élève à environ 1 000 milliards de roupies, dont environ 600 à 700 milliards de roupies ont été approuvés, a déclaré le PDG. PRIORITÉ À LA QUALITÉ DES ACTIFS ET À L'EXPANSION

La Punjab National Bank, dont le bénéfice net a plus que doublé en janvier-mars grâce à une baisse des provisions pour pertes sur prêts, vise à améliorer la qualité de ses actifs en 2024-25, avec des recouvrements de créances douteuses de l'ordre de 180 milliards de roupies, a déclaré M. Goel.

Les ratios d'actifs non performants bruts et nets seront ramenés à moins de 5 % et 0,5 % d'ici mars 2025, contre 5,73 % et 0,73 %, respectivement, à la fin du mois de mars, a déclaré le PDG.

La banque a pour objectif d'ajouter 150 succursales au cours de cette année fiscale, a-t-il ajouté.

PROVISIONS POUR L'INFRASTRUCTURE

Les banques indiennes feront "bientôt" part de leurs commentaires sur une proposition de la banque centrale visant à renforcer les règles relatives aux prêts pour les projets d'infrastructure, a déclaré le PDG.

Les lignes directrices, si elles sont mises en œuvre telles qu'elles sont proposées, n'auront pas d'impact sur le financement des projets et le prêteur sera en mesure de s'y conformer, a déclaré M. Goel.

(1 $ = 83,4750 roupies indiennes) (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)