La Punjab & Sind Bank est une banque basée en Inde. La banque opère à travers quatre segments : Opérations de trésorerie, Banque d'entreprise/de gros, Banque de détail et Autres opérations bancaires. Les services bancaires internationaux de la banque comprennent, entre autres, les services aux Indiens non-résidents (NRI), les services d'exportation/importation, la trésorerie en devises étrangères (forex) et les programmes de cartes d'or. Ses produits et services comprennent, entre autres, le PSB premier saving account, le PSB premier current account, le compte d'épargne, le compte courant, le PSB fixed deposits, le PSB recurring deposit account, le PSB tax saver, le public provident fund (PPF), le pension account, le sukanaya samriddhi scheme, le PSB apna vahan, le PSB education loan et le PSB excellence-education loan. Ses services bancaires numériques comprennent, entre autres, les services bancaires par Internet pour les particuliers, les services bancaires par Internet pour les entreprises, l'introduction d'aadhaar, l'interface de paiement unifiée (UPI) et les services bancaires par SMS. Ses services bancaires sociaux comprennent les programmes gouvernementaux et le pradhan mantri yojana. Elle compte environ 1531 agences bancaires.

Secteur Banques