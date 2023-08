Punjab & Sind Bank est une banque basée en Inde. La banque opère à travers quatre segments : Opérations de trésorerie, Services bancaires aux entreprises et aux grossistes, Services bancaires aux particuliers et Autres opérations bancaires. Les services bancaires internationaux de la banque comprennent les services aux Indiens non résidents (NRI), les services d'exportation et d'importation, la trésorerie en devises et les systèmes de cartes en or, entre autres. Les services bancaires internationaux de la Banque comprennent les dépôts fixes PSB, l'épargne fiscale PSB, les prêts à l'éducation PSB, Apna Ghar PSB, Apna Ghar Top Up PSB, Apna Vahan PSB, le compte de dépôt récurrent PSB, le produit de dépôt d'épargne Flexi et d'autres encore. Ses services bancaires numériques comprennent la banque de détail sur Internet, la banque d'entreprise sur Internet, l'interface de paiement unifiée (UPI), la carte prépayée RuPay, les cartes PSB, la carte ATM/débit et les frais, le paiement de factures, le compte de gel de débit et d'autres. Ses services bancaires sociaux comprennent PM Yojana et les programmes gouvernementaux. Elle propose également un compte courant, un compte d'épargne, un compte d'épargne PSB Premier, un compte courant PSB Premier, un compte de dépôt bancaire d'épargne de base et d'autres services. Elle compte plus de 1531 agences bancaires.

Secteur Banques