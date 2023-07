Pure Cycle Corporation est une société diversifiée de développement de terrains et de ressources en eau. La société est un fournisseur de services d'eau et d'eaux usées en gros qui aménage les terrains qu'elle possède en communautés planifiées. Elle exerce ses activités par l'entremise de trois secteurs d'activité : services d'eau et d'eaux usées en gros, aménagement de terrains et location de maisons unifamiliales. Le secteur du développement des ressources en eau et des eaux usées fournit des services d'eau et d'eaux usées aux clients. Le segment du développement des ressources foncières comprend toutes les activités nécessaires pour développer et vendre des lots finis. Le segment de la location de maisons unifamiliales construit et loue des maisons unifamiliales dans son quartier de Sky Ranch. Elle fournit des services d'eau et d'eaux usées en gros aux entités gouvernementales locales qui, à leur tour, fournissent des services d'eau et d'eaux usées résidentiels et commerciaux aux clients de leurs communautés. Elle dispose d'un réseau de systèmes de production, de stockage, de traitement et de distribution d'eau en gros, et de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées.

Secteur Services des eaux