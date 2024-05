Pure Storage, Inc. est une société de stockage et de gestion de données. La société se concentre sur la fourniture d'une plateforme de stockage de données disruptive, qui prend en charge une gamme de données structurées et non structurées, à l'échelle et pour toute charge de travail de données dans des environnements hybrides et de cloud public, et comprend la production critique, le test et le développement, l'analyse, la reprise après sinistre, la sauvegarde et la restauration, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique. Ses systèmes matériels intégrés comprennent FlashArray et FlashBlade. Son stockage orienté cloud comprend Portworx by Pure Storage et Portworx Data Services. Elle fournit des services modernes orientés cloud, la gestion et l'automatisation aux clients à travers leurs environnements sur site, privés et de cloud public. Son modèle d'exploitation en nuage est assuré par Pure Fusion, l'architecture Evergreen et le plan de gestion en nuage Pure1. L'entreprise vend ses produits et ses services d'abonnement par l'intermédiaire d'une force de vente directe et de ses partenaires de distribution.

Secteur Matériel informatique