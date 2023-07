PureBase Corporation est une société de ressources diversifiées. Elle acquiert, développe et commercialise des minéraux destinés à l'agriculture, à la construction et à d'autres industries spécialisées. La société fournit des solutions aux marchés de l'agriculture et des matériaux de construction aux États-Unis par l'intermédiaire de ses deux filiales, Purebase AG et Purebase SCM. Elle développe des engrais spécialisés, des produits de protection solaire, des amendements de sol et des biostimulants pour l'agriculture durable biologique et non biologique. Elle a également mis au point d'autres produits dérivés de matériaux minéralisés de léonardite, d'argile kaolinique, de latérite et d'autres minéraux naturels. Le Shade Advantage WP de la société est un protecteur minéral naturel pour les plantes qui réduit les dommages causés par les coups de soleil aux tissus végétaux (y compris les fruits, tels que les pastèques, les agrumes, les tomates, les pommes et les noix) exposés aux rayons ultraviolets (UV) et infrarouges grâce à l'absorption et à la dissipation des rayons ultraviolets et infrarouges, ce qui protège les plantes et réduit le stress qu'elles subissent.

Secteur Exploitations minières et métallurgie