PureCycle Technologies, Inc. (PureCycle), anciennement Roth CH Acquisition I Co, est engagée dans la commercialisation d'une technologie de recyclage par purification à base de solvants, mise au point par The Procter & Gamble Company (P&G), pour restaurer les déchets de polypropylène en résine. Le procédé technologique PureCycle de la société élimine la couleur, l'odeur et d'autres contaminants de la matière première recyclée, ce qui permet d'obtenir un polypropylène (PP) de type vierge pour tous les marchés du PP.

Secteur Services et équipements environnementaux