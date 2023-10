Pureprofile Limited a annoncé la nomination de Mark Heeley à son conseil d'administration, avec effet immédiat. En tant que directeur non exécutif, Mark Heeley apporte avec lui une grande expérience et une grande expertise, ainsi qu'un parcours éprouvé dans la création et le développement d'entreprises dans les domaines des médias, du marketing, des logiciels, de l'intelligence du consommateur et de la gestion des médias sociaux. Tout cela fait de lui un membre exceptionnel du conseil d'administration de Pureprofile.

Entre 1990 et 2002, Mark a fondé Claydon Heeley, une agence de marketing direct basée à Londres, dont il était le codirecteur général. L'entreprise avait des bureaux à Londres et à Pékin et employait plus de 100 personnes lorsqu'elle a été rachetée en 1998 par Omnicon. Au début des années 2000, Mark est devenu conseiller et investisseur précoce dans des entreprises de médias et de technologie, jouant un rôle actif dans les conseils d'administration des sociétés investies.

Il a été nommé président d'Improveline, une start-up britannique qui fournit des services liés à l'immobilier au secteur de l'assurance, et directeur non exécutif de Hometrack, une entreprise numérique qui fournit des évaluations automatisées, des risques et des informations au secteur de l'immobilier. Plus récemment, Mark a été l'un des premiers investisseurs et membres du conseil d'administration de Brandwatch, dont il a été le président pendant 12 ans. Brandwatch a connu une croissance rapide, passant d'une start-up de cinq personnes à un leader international du marché des études de consommation, employant plus de 1 000 personnes et possédant des bureaux dans sept pays.

La technologie de Brandwatch fournit aux clients des informations en temps réel sur les consommateurs grâce à une plateforme SaaS. L'entreprise a été rachetée par la société de capital-investissement Platinum en 2021 pour 450 millions de dollars. Mark Heeley est titulaire d'une licence de l'université de Durham, au Royaume-Uni, et réside à Sydney, en Australie.