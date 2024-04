PureTech Health plc est une société biothérapeutique en phase clinique qui se consacre à donner vie à de nouvelles classes de médicaments afin de changer la vie des patients atteints de maladies dévastatrices. Le moteur de R&D de l'entreprise a développé 27 produits thérapeutiques et candidats thérapeutiques, dont deux (Plenity et EndeavorRx) ont reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'autorisation de mise sur le marché européen. Le portefeuille de produits de la société comprend LYT-100, LYT-200, LYT-300, LYT-310 et LYT-503/IMB-150. LYT-100 (deupirfenidone) est en cours de développement pour le traitement potentiel de conditions impliquant l'inflammation et la fibrose. LYT-200 est développé pour le traitement des tumeurs solides métastatiques/localement avancées qui ont un faible taux de survie, y compris les cancers urothéliaux et les cancers de la tête et du cou. LYT-300 est un promédicament oral de l'allopregnanolone, qui est en cours de développement pour le traitement potentiel des troubles anxieux et de la dépression post-partum.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale