PureTech prend acte des résultats de l'essai clinique d'Akili sur le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), EndeavorRx

PureTech Health PLC - société de biotechnologie basée à Boston - déclare que son entité fondée, Akili, a annoncé que l'essai clinique pour la thérapie basée sur les jeux vidéo, EndeavorRx, a montré une amélioration de l'attention et de la qualité de vie pour les personnes souffrant de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. L'attention s'est améliorée chez plus de 80 % des adultes souffrant de TDAH, tandis que plus d'un tiers des participants "n'ont plus présenté de déficit d'attention après le traitement".

EndeavorRv est le seul traitement autorisé par la Food & Drug Administration des États-Unis à être administré par le biais d'un jeu vidéo. Il est destiné à améliorer la fonction d'attention chez les enfants atteints de TDAH. Les données de l'essai sur les adultes seront soumises à la FDA dans le courant de l'année.

Cours actuel de l'action : 218,50 pence, sans changement ce jeudi.

Évolution sur 12 mois : en hausse de 30

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

