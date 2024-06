(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et non rapportés séparément par Alliance News :

----------

PureTech Health PLC - Société de biotechnologie cotée à Londres et dont le siège est à Boston - Confirme que l'offre publique d'achat de 100 millions de dollars est terminée. Plus tôt dans la journée de lundi, des offres valides ont été reçues pour 172,4 millions d'actions. En conséquence, l'offre publique d'achat a été réduite au prorata.

----------

CC Japan Income & Growth Trust PLC - investisseur spécialisé dans les actions inscrites ou cotées au Japon - La valeur nette d'inventaire par action au 30 avril est de 204,6 pence, contre 174,5 pence au 31 octobre. Le rendement total du cours de l'action pour les six mois se terminant en avril est de 19,7 %, contre 12,1 % l'année précédente. Elle déclare un premier dividende intérimaire de 1,60 pence, contre 1,55 pence l'année précédente. Pour l'avenir, le marché japonais "reste attractif, soutenu par les politiques nationales et l'amélioration des conditions économiques". Cependant : "Les défis comprennent la faiblesse du yen, un ralentissement potentiel de l'économie mondiale et des incertitudes géopolitiques persistantes, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient contribuant à l'instabilité mondiale et influençant négativement les prix de l'énergie et les perspectives économiques."

----------

C&C Group PLC - Fabricant de boissons basé à Dublin, plus connu pour ses marques de cidre Magners et Bulmers - Répond à la lettre ouverte publiée lundi par Engine Capital LP, un actionnaire de la société. C&C déclare qu'elle accueille favorablement les commentaires de tous les actionnaires et qu'elle se concentre clairement sur la création de valeur pour les actionnaires. La performance sous-jacente de l'entreprise a été conforme aux attentes et des progrès ont été réalisés dans le retour du capital aux actionnaires. Sur le plan opérationnel, la priorité est de mettre en œuvre les actions substantielles qui sont actuellement menées à un rythme soutenu dans l'ensemble de l'entreprise, afin de faire progresser le chiffre d'affaires des marques et de la distribution, d'améliorer la marge et de restituer jusqu'à 150 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice 2027.

----------

Jubilee Metals Group PLC - Société de traitement des métaux basée à Londres - annonce des progrès significatifs dans le déploiement de sa stratégie intégrée pour le cuivre en Zambie. La mise à niveau et l'expansion de Roan ont terminé la construction civile et mécanique, et les activités de mise en service ont commencé. Jubilee déclare avoir commencé le prétraitement de matières premières ciblées destinées à Roan en vue d'une mise en service accélérée et d'une montée en puissance au cours du mois de juillet. En outre, la société annonce également l'acquisition de deux autres ressources de cuivre actuellement en exploitation, le projet M et le projet G. Le projet M sera réglé pour environ 0,3 million USD en espèces et 1,5 million USD par l'émission de 15,1 millions d'actions à 7,81 pence chacune. Le projet G sera réglé pour un montant de 2,1 millions d'USD en espèces et par l'émission d'environ 21,1 millions d'actions. L'entreprise signale également que la production de cuivre est en bonne voie pour atteindre ses prévisions révisées de 3 250 à 4 000 tonnes de cuivre.

----------

Hargreaves Lansdown PLC - Plateforme de gestion de patrimoine basée à Bristol, Angleterre - L'actionnaire Lancaster Investment Management n'est toujours pas convaincu que l'offre du consortium est "équitable" pour les actionnaires. Elle s'interroge sur l'évaluation de l'offre, sur l'évaluation par le conseil d'administration de la faible performance opérationnelle historique de HL par rapport au potentiel de forte croissance future de HL et, enfin, elle voit un risque de conflit d'intérêts potentiel dans les conditions de l'offre actuelle. Il s'interroge également sur l'équité d'une opération dans laquelle "nous pensons que seul un petit nombre d'actionnaires sera en mesure de rester investi par le biais d'une "alternative de capital de roulement" privée, alors que nous pensons que la majorité des actionnaires, y compris les fonds d'actions mondiaux de Lancaster, ne seront pas en mesure de participer en devenant privés". Nous sommes également consternés par le fait que cette offre soit la dernière d'une série d'événements de déséquilibre sur le marché britannique. "Nous trouvons ironique que HL, qui s'est fait le champion du libre accès aux services financiers, soit elle-même sur le point de quitter les marchés publics sans que les actionnaires publics puissent, à notre avis, bénéficier de la pleine valeur de l'offre.

----------

Sondrel Holdings PLC - Entreprise de services de conception de semi-conducteurs basée à Reading, en Angleterre - ne s'attend plus à pouvoir publier le rapport annuel 2023 avant le 30 juin. Ceci est dû au fait que ses auditeurs ont besoin de plus de temps pour terminer leur audit suite à la souscription pour lever 5,6 millions de livres sterling le 14 juin. En conséquence, la société s'attend à ce que ses actions soient suspendues à partir du 1er juillet. La suspension devrait être levée avec la publication du rapport annuel 2023 en temps voulu.

----------

NatWest Group PLC - Prêteur basé à Londres - Le directeur de l'exploitation Jen Tippin vend 50 000 actions à 319,09 pence chacune. La valeur totale de ces actions est d'environ 159 500 GBP. Le directeur général par intérim de Coutts and Wealth Businesses, Mohammad Kamal Syed, vend 24 321 actions à 319,58 pence. La valeur totale de ces actions est d'environ 77 584 GBP. Les deux ventes ont eu lieu lundi.

----------

Trinity Exploration & Production - Société d'exploration et de production basée à San Fernando, Trinité - déclare que les actionnaires approuvent le plan par lequel l'offre de Touchstone Exploration Inc. sera mise en oeuvre.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.