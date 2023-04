Vedanta Biosciences, filiale de PureTech Health, se targue de résultats "prometteurs

(Alliance News) - PureTech Health PLC a déclaré lundi que l'entité qu'elle a fondée, Vedanta Biosciences, a obtenu des résultats positifs pour son programme principal, VE303.

La société de biothérapies en phase clinique basée à Boston a déclaré que les données de l'étude de phase deux confirmaient que le VE303 prévenait les infections récurrentes à Clostridioides difficile, par rapport au placebo.

Clostridioides difficile est un type de bactérie qui peut provoquer des diarrhées. Selon PureTech, le VE303 est un candidat thérapeutique issu d'un consortium bactérien défini, conçu pour la prévention des infections récurrentes à Clostridioides difficile.

Vedanta Biosciences est une société en phase clinique qui développe une nouvelle catégorie potentielle de thérapies orales basées sur des consortiums bactériens définis. Elle est basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

Darrell Pardi, président de la division de gastro-entérologie et d'hépatologie de la clinique Mayo de Rochester (Minnesota), a déclaré : "La difficulté notoire de prévenir la récurrence de l'ICD crée une large population de patients qui luttent contre cette maladie, avec peu d'options thérapeutiques. VE303 propose une approche conçue pour s'attaquer à la biologie sous-jacente d'une manière novatrice. Les données cliniques à ce jour sont extrêmement prometteuses, et nous sommes impatients de voir les futures mises à jour de ce programme au fur et à mesure qu'il progresse dans la clinique".

Les actions de la société cotée au FTSE 250 étaient en hausse de 1,8 % à 221,50 pence lundi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

