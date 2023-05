Vedanta Biosciences, filiale de PureTech, bénéficie d'une procédure accélérée de la part de la FDA américaine

(Alliance News) - PureTech Health PLC a déclaré mardi que son entité fondée, Vedanta Biosciences, a reçu la désignation Fast Track de la Food & Drug Administration américaine pour son candidat de consortium bactérien, VE303, pour la prévention de l'infection récurrente à Clostridioides difficile.

La désignation Fast Track est un processus conçu pour faciliter le développement et accélérer l'examen des médicaments qui traitent des pathologies graves et répondent à un besoin médical non satisfait.

Clostridium difficile est un type de bactérie qui peut provoquer des diarrhées.

"La décision de la FDA d'accorder une procédure accélérée au VE303 souligne le besoin continu d'innovation médicale pour cette pathologie. Plus de 150 000 personnes souffrent chaque année d'une ICD récurrente rien qu'aux États-Unis, ce qui nécessite des solutions thérapeutiques évolutives et efficaces", a déclaré Jeffrey Silber, directeur médical de Vedanta Biosciences.

PureTech ? est une société biothérapeutique en phase clinique. Les actions de la société étaient en baisse de 0,8 % à 219,20 pence mardi matin à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

