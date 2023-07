Purple Biotech Ltd, anciennement Kitov Pharma Ltd, est une entreprise israélienne de stade clinique qui développe des médicaments permettant de surmonter l'évasion immunitaire des tumeurs et la douleur liée à la résistance aux médicaments. Le principal produit de la société est le NT-219 i CM-24. Le CM-24 est un anticorps monoclonal blockin et le NT-219 est un inhibiteur bi-spécifique à petite molécule de deux voies clés de résistance au cancer. La société est également propriétaire de Consensi, une combinaison à dose fixe de celecoxib et de bésylate d'amlodipine, pour le traitement simultané de la douleur arthrosique et de l'hypertension.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale