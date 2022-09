Un conte de deux villes : les Londoniens sont en deuil, les touristes se réjouissent de la baisse de la livre.

De l'autre côté de la ville, le quartier financier de la capitale était encore sous le choc de l'impact des réductions d'impôts du nouveau ministre des finances Kwasi Kwarteng qui, étant les plus importantes depuis 1972, seront financées par un énorme emprunt du gouvernement.

La livre sterling a plongé après l'annonce des réductions vendredi et a encore chuté lundi à un niveau record. Beaucoup de choses à méditer pour les banquiers. Mais les sommes étaient plus simples pour les touristes. Alors que la livre se dépréciait dans les poches des Londoniens, le pouvoir d'achat des devises des visiteurs grimpait en flèche.

"Oui, au moment où vous me dites cela, je me dis "oh", qu'est-ce que cela signifie pour moi maintenant et certaines des choses amusantes", a déclaré Davidson, 61 ans, dans un imperméable vert clair et des lunettes à monture violette, lors d'une virée près de Buckingham Palace.

"J'étais juste à Covent Garden et je me promenais le long des boutiques là-bas et je ne suis délibérément pas allé dans certains endroits. J'y retournerai peut-être."

À l'autre bout de la ville, les travailleurs en costume gris sortis gagner leurs salaires payés en livres étaient beaucoup moins optimistes.

"Je pense qu'il est évident qu'une sorte de récession se prépare, si elle n'est pas déjà là", a déclaré Jason Emery, responsable de programme dans une entreprise informatique de la City de Londres.

"Nous devons simplement nous en accommoder. On peut dire qu'il faut continuer à dépenser pour essayer de la faire revenir. Si nous pouvons passer Noël et le T1 (les trois premiers mois de 2023), nous pourrons nous en sortir."

Antheia Lou, consultant en informatique, s'inquiète de l'économie en général, de la hausse des taux d'emprunt et du coût des importations.

"Je me demande juste comment le gouvernement va s'y prendre ou la Banque d'Angleterre, je ne sais pas s'ils vont contrôler le taux ou imprimer plus d'argent."

Et la politique n'était jamais loin de la surface.

Mick McTiernan, responsable syndical à la retraite, a vu dans les réductions d'impôts et le reste du paquet de Kwarteng une tentative du gouvernement conservateur de faire plaisir à ses riches donateurs.

"C'est voler aux plus pauvres de la société et donner l'argent aux plus riches. C'est un non-sens total. Et à voir la façon dont la livre s'est comportée aujourd'hui, cela va se terminer par une catastrophe totale", a-t-il déclaré.

Toute catastrophe était bien loin pour les vacanciers.

"C'est une grande différence - quand vous en avez plus pour votre argent, cela donne envie aux gens de voyager et c'est ça le truc", a déclaré David Appleby de Sydney, en Australie.

Un autre visiteur australien, Tony Cosford, était occupé à totaliser les chiffres.

"Je suis ici depuis quatre semaines. La variation du taux de change est d'environ 5 %, donc je vais recevoir 5 % de plus. Cela me permet d'acheter une autre pinte", a-t-il déclaré, avec un sourire en coin.