LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Purplebricks s'effondre suite au retrait de son offre

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Yu Group PLC, en hausse de 27% à 585,00 pence, fourchette de 12 mois 162,55p-800p. Le fournisseur de solutions pour l'énergie et les services publics fait état de la poursuite d'une activité soutenue, les indicateurs clés de performance que sont le chiffre d'affaires, la rentabilité et la génération de liquidités affichant tous une très forte croissance. Il s'attend maintenant à ce que les revenus, les marges et les flux de trésorerie pour 2023 soient "substantiellement supérieurs" aux attentes actuelles du marché. "Je suis ravi d'annoncer une nouvelle augmentation de nos prévisions de revenus, de bénéfices et de liquidités, et je me réjouis de présenter une neuvième amélioration semestrielle consécutive dans nos résultats intermédiaires", a déclaré le directeur général Bobby Kalar.

Savannah Resources PLC, en hausse de 22% à 4,50 pence, fourchette de 12 mois 2,04 pence-5,00 pence. La société d'énergie, qui a des projets au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria, déclare que l'autorité portugaise de régulation de l'environnement a émis une déclaration positive d'impact environnemental pour son projet de lithium, qu'elle détient à 100 %, dans le nord du Portugal. Grâce à cette "décision positive essentielle", le projet peut désormais passer à l'étape suivante du processus d'autorisation environnementale, ajoute Savannah Resources. "Il s'agit d'une étape importante pour le projet et de la première déclaration d'impact environnemental positive pour un projet d'approvisionnement en matières premières de lithium au Portugal, tout en mettant en œuvre les meilleures pratiques européennes en matière d'ESG", précise la société.

AIM - LOSERS

Purplebricks Group PLC, baisse de 21% à 0,50 pence, fourchette de 12 mois 0,40 pence-20,00 pence. L'agent immobilier en ligne déclare qu'une proposition indicative de rachat de la part de la société immobilière Lecram Holdings Ltd a retiré son offre de Purplebricks. Purplebricks continue de recommander aux actionnaires de voter en faveur du rachat potentiel par Strike lors de son assemblée générale de vendredi. En février dernier, Purplebricks a lancé une étude stratégique afin d'examiner les options qui s'offrent à l'entreprise. La procédure de vente officielle a ensuite été lancée au début du mois de mars.

