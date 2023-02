Le plan de redressement de Purplebricks engendre des coûts ; objectif de trésorerie positive

(Alliance News) - Purplebricks Group PLC a déclaré vendredi que son plan de redressement se poursuit à un rythme soutenu, avec une génération de trésorerie positive prévue pour l'exercice 2024, malgré des coûts à court terme.

L'action Purplebricks était en baisse de 17% à 8,24 pence par action vendredi matin à Londres.

L'agent immobilier en ligne basé à Solihull, en Angleterre, a déclaré qu'au cours du troisième trimestre de l'année se terminant le 30 avril, il a mis en œuvre une stratégie révisée de mise sur le marché visant à concentrer les ressources et les investissements dans les régions actuellement rentables et celles qui présentent des opportunités d'accroître la part de marché de la société.

La société a déclaré que la mise en œuvre de la stratégie a impliqué plus de perturbations dans le domaine des ventes que prévu afin de réaliser les économies et les améliorations d'efficacité requises.

Purplebricks a déclaré avoir encouru des coûts de 1,2 million de GBP au cours du second semestre jusqu'à présent. Les chiffres d'instruction au troisième trimestre ont été inférieurs aux attentes, a déclaré la société, ajoutant qu'en réponse à cela, elle a identifié 4 millions GBP d'économies annuelles supplémentaires.

La société a déclaré que les économies seront réalisées en rationalisant son activité de location et en investissant de manière prudente dans son activité de prêts hypothécaires.

Purplebricks a déclaré qu'elle s'attend désormais à réaliser un chiffre d'affaires compris entre 60 et 65 millions de GBP en 2023, et une perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement comprise entre 15 et 20 millions de GBP.

La directrice générale, Helena Marston, a déclaré : "Nous avons entrepris une énorme quantité de travail au cours des 9 derniers mois pour améliorer notre activité de vente, relever les normes, établir Purplebricks Financial Services et stabiliser les locations, tout cela signifie que la société n'a jamais été en meilleure forme pour l'avenir.

"Oui, les mesures que nous avons prises ont causé plus de perturbations à court terme que prévu à notre performance au troisième trimestre, mais nous restons confiants quant au retour à une génération de trésorerie positive au début de l'année fiscale 24."

La société a déclaré qu'elle allait procéder à un examen stratégique, car "le potentiel du groupe pourrait être mieux réalisé dans le cadre d'une structure de propriété alternative."

