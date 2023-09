PUSHfor Tech Inc. a conclu une entente d'option avec Primus Resources en vertu de laquelle Push a obtenu le droit d'acquérir un intérêt de 100 % dans le projet AT Lithium (le " projet "). Cette entente avec Primus offre à Push l'opportunité de s'impliquer dans le corridor actif d'Esmerelda Lithium dans l'ouest du Nevada avec seulement de modestes dépenses en espèces requises pour les deux premières années d'une option de six ans. Alors que la société prévoit d'examiner le projet au cours de l'année ou des deux prochaines années, elle continue de travailler avec ses actifs technologiques existants, et sa nouvelle équipe de direction envisage d'autres acquisitions dans divers domaines, y compris l'énergie propre et l'agro-industrie, afin de contribuer à la création de valeur pour les actionnaires.

La propriété AT est située dans la vallée de l'Amargosa, dans le comté de Nye, au Nevada. On peut y accéder en parcourant l'autoroute 95 vers le sud-est depuis Beatty sur 29 miles jusqu'à Lathrop Wells/Amargosa Valley, puis vers le sud sur l'autoroute 3 373 du Nevada sur 13 miles jusqu'à la limite septentrionale du bloc de claims. Aucune action ne sera émise avant la troisième année, à condition que la société décide de poursuivre l'accord d'option.

Selon les termes de l'accord, Primus recevra un rendement net de fonderie (" NSR ") de 2,0 %, avec des dispositions de rachat permettant à la société d'acheter la moitié du NSR, soit 1 % pour 1,5 million de dollars. Prochaines étapes sur le projet AT Lithium : Push prévoit d'entamer cet automne la phase I d'exploration de base de son programme de travail systématique proposé sur la propriété AT. L'exploration initiale commencera par de la cartographie géologique, de la prospection, de la géochimie du sol et éventuellement quelques forages à la tarière.

L'objectif de ces travaux sera de délimiter des cibles de forage à court terme, avec un plan de suivi avec un premier forage RC dès que les permis auront été obtenus.