Les actions de Pushpay augmentent après que le groupe de paiements basé en Nouvelle-Zélande ait confirmé les négociations de rachat.

Données financières NZD USD EUR CA 2023 352 M 227 M 213 M Résultat net 2023 57,9 M 37,4 M 35,0 M Dette nette 2023 14,1 M 9,11 M 8,52 M PER 2023 23,6x Rendement 2023 - Capitalisation 1 414 M 915 M 856 M VE / CA 2023 4,06x VE / CA 2024 3,47x Nbr Employés 564 Flottant 90,3% Graphique PUSHPAY HOLDINGS LIMITED Tendances analyse technique PUSHPAY HOLDINGS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 1,24 NZD Objectif de cours Moyen 1,57 NZD Ecart / Objectif Moyen 26,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Molly Matthews Chief Executive Officer Stephen Basden President Richard George Keys Chief Financial Officer Graham John Shaw Chairman Aaron Senneff Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PUSHPAY HOLDINGS LIMITED -6.06% 874 FISERV, INC. -7.90% 61 789 BLOCK, INC. -48.34% 48 437 GLOBAL PAYMENTS INC. -9.68% 34 376 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 3.23% 17 872 NEXI S.P.A -35.21% 12 526