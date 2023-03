PVA Tepla fortement impactée par le départ de son fondateur

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le retrait du fondateur et principal actionnaire de PVA Tepla a mis une forte pression sur les actions de l'entreprise technologique vendredi. Elles ont chuté jusqu'à 14 pour cent à 22,10 euros et se sont retrouvées en queue de peloton de l'indice SDax des valeurs secondaires. Les titres du spécialiste des systèmes de fabrication et de finition de matériaux de haute technologie sont ainsi repassés sous la ligne des 21 jours, indicateur de la tendance à court terme. La ligne des 50 jours, qui signale aux investisseurs la tendance à moyen terme, a toutefois servi de support.

Le fondateur de PVA Tepla, Peter Abel, s'est séparé du paquet d'actions qui lui restait. Selon un communiqué publié vendredi, la société PA Beteiligungsgesellschaft, contrôlée par Abel et sa famille, a placé 2,96 millions d'actions, soit 13,6% de l'ensemble des titres en circulation, à 22,00 euros chacune, auprès d'investisseurs institutionnels. Cette vente permettrait d'augmenter le flottant et la liquidité des titres, selon le communiqué.

Cette chute du cours met un terme aux gains importants réalisés récemment. Mardi, l'action PVA Tepla avait grimpé à son plus haut niveau depuis avril 2022 après les résultats trimestriels et les perspectives positives. Elles sont maintenant revenues dans la fourchette dans laquelle elles évoluaient depuis la mi-janvier. Depuis le début de l'année, ils affichent néanmoins une hausse de plus d'un cinquième.

Après une année 2022 réussie, PVA Tepla s'attend à une nouvelle croissance cette année. Les derniers chiffres trimestriels de l'entreprise technologique ont surpris positivement, écrit l'analyste Gustav Froberg de la banque privée Berenberg. Les prévisions sont impressionnantes, surtout si on les compare aux sombres perspectives de Siltronic, son principal client, a-t-il ajouté. PVA Tepla fournit notamment des équipements de croissance cristalline aux secteurs des semi-conducteurs et du photovoltaïque./niw/mis/ag