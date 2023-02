PVA Tepla prévoit encore plus de chiffre d'affaires et de bénéfices en 2023 - Saut du cours de l'action

WETTENBERG (dpa-AFX) - L'entreprise technologique PVA Tepla s'attend à une croissance en 2023 après une année réussie. "Nous voyons un énorme potentiel pour les années à venir dans les marchés de croissance mondiaux que sont la numérisation, les énergies renouvelables et l'e-mobilité", a déclaré la porte-parole désignée du directoire, Jalin Ketter, selon un communiqué publié lundi soir. Mardi matin, le cours de l'action de l'entreprise technologique a bondi de près de 18% pour atteindre 27,26 euros. Le titre était ainsi clairement en tête du SDax et atteignait son plus haut niveau depuis avril 2022.

Pour l'année en cours, la direction vise un chiffre d'affaires de 240 à 260 millions d'euros en raison de carnets de commandes pleins, comme l'avait annoncé l'entreprise lundi soir à Wettenberg. En 2022, les recettes auraient augmenté d'environ 32 pour cent pour atteindre 205 millions d'euros, selon des calculs provisoires. La société avait tablé sur 170 à 180 millions d'euros, tandis que les analystes s'attendaient à atteindre le haut de la fourchette.

En ce qui concerne le résultat d'exploitation avant impôts et amortissements (Ebitda), la direction vise 36 à 40 millions d'euros pour la nouvelle année. L'an dernier, ce résultat avait augmenté de 30 pour cent pour atteindre environ 30 millions d'euros. Le conseil d'administration n'avait prévu que 25 à 27 millions d'euros, alors que les experts avaient prédit un chiffre dans le bas de la fourchette.

Les entrées de commandes ont certes été inférieures à celles de l'année précédente, à 235 millions d'euros, a-t-on ajouté. Mais après correction d'une grosse commande du fabricant de wafers Siltronic, elles ont augmenté. PVA Tepla présentera ses comptes complets pour 2022 le 23 mars.

Selon une première évaluation de l'analyste Constantin Hesse du cabinet d'analyse Jefferies, le dernier trimestre de PVA Tepla a été très solide. Les perspectives de l'entreprise technologique pour 2023 sont supérieures aux attentes, a-t-il ajouté.

PVA Tepla est notamment spécialisée dans la technologie du vide et la métrologie. L'entreprise fournit également des équipements pour la croissance des cristaux aux secteurs des semi-conducteurs et du photovoltaïque.