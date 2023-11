Le sport automobile Formule 1, qui attire régulièrement des sponsors de luxe tels que Rolex, élargit sa liste de partenaires aux détaillants dont l'activité principale est la vente de vêtements dans les centres commerciaux américains.

Les chaînes de vêtements pour adolescents Abercrombie & Fitch et PacSun font partie des chaînes de magasins américaines qui cherchent à transformer l'amour naissant des Américains pour la Formule 1 en ventes de lignes de vêtements inspirées de la F1, en s'appuyant en partie sur l'excitation suscitée par le Grand Prix inaugural de Las Vegas ce week-end, ont déclaré les détaillants.

Au début de l'année, le prix moyen d'un billet pour le week-end de course de trois jours était de 1 667 dollars, soit plus du triple de celui de certaines courses européennes, comme le Grand Prix de Belgique. Rolex a payé 35 millions de dollars en 2023 pour un accord qui comprend les droits de dénomination de deux Grand Prix, selon le cabinet d'études GlobalData.

Les nouveaux détaillants ciblent une base plus large de jeunes Américains --- ceux qui suivent le sport et ses pilotes sur les médias sociaux, a déclaré Jay Prasad, PDG de la plateforme d'analyse de sponsoring Relo Metrics.

Avant la course de Vegas, PacSun vend une collection qui comprend une paire de jeans cargo pour femme à 69 dollars et une veste en cuir pour homme à 600 dollars.

"Nous avons reconnu qu'il s'agit d'un sport mondial qui compte de nombreux adeptes et qui commence à se répandre aux États-Unis", a déclaré Richard Cox, vice-président de PacSun chargé des partenariats avec les hommes et des partenariats mondiaux.

D'autres grands acteurs américains ont déjà pris position en F1, notamment Tommy Hilfiger de PVH Corp, sponsor de Mercedes-AMG Petronas, qui a commencé à concevoir des tenues pour les équipes de sport automobile dans les années 1990. Cette année, le détaillant a sorti une collection de vêtements avant le Grand Prix de Miami en collaboration avec Mercedes et la marque de streetwear Awake NY, qui comprenait un maillot de baseball à 275 dollars et un T-shirt à manches longues avec logo à 130 dollars.

Le sponsor Puma, qui fabrique des vêtements inspirés de la F1 depuis les années 1980, vendra un masque de ski déchiqueté et des T-shirts graphiques conçus par le rappeur A$AP Rocky à partir de vendredi, avant la course de samedi à Vegas.

ÉLARGISSEMENT DE LA BASE DE FANS AUX ÉTATS-UNIS

Le nouveau circuit est le deuxième circuit américain à ouvrir en deux ans, depuis que Miami a été ajouté au calendrier de la F1 en 2022. La course sur le célèbre Strip de Vegas est considérée par certains comme la réponse des États-Unis à l'emblématique Grand Prix de Monaco, un autre circuit de rue connu pour sa fréquentation de stars, a déclaré Conrad Wiacek, responsable de l'analyse des sports chez GlobalData.

Alimentée par la série documentaire à succès de Netflix "Drive to Survive", l'audience américaine de la saison 2022 sur ESPN a augmenté de 28 % par rapport à 2021, selon le réseau sportif. Cependant, le nombre moyen de téléspectateurs par course a chuté de 7% cette saison, qui a vu le pilote Red Bull Max Verstappen défendre facilement le championnat du monde.

D'autres détaillants et équipes cherchent à tirer parti du faste de Las Vegas en lançant des collections spéciales qui pourront être achetées par les participants à la course avant d'être diffusées plus largement. C'est le cas de l'équipe Alpine F1, qui vendra des pièces fabriquées par le détaillant italien de vêtements de sport Kappa et la marque londonienne de skate Palace au Venetian Resort de Las Vegas.

Chez Abercrombie, un porte-parole a déclaré que la société avait lancé des T-shirts et des sweatshirts sous licence McLaren au début de l'année et que son succès avait conduit le détaillant à "explorer les possibilités de licence avec d'autres entités de la F1".

L'entreprise propose également des T-shirts et des sweatshirts graphiques pour les équipes Williams et Alfa Romeo, dont les prix varient entre 40 et 90 dollars et qui sont disponibles en tailles homme et femme.