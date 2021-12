La troisième édition du Fashion Frontier Challenge de Tommy Hilfiger met à l'honneur six entrepreneurs internationaux qui accélèrent le changement dans l'industrie de la mode

Membres du jury, Yara Shahidi et Tommy Hilfiger suivront les présentations des entrepreneurs finalistes, avec un prix de 200 000 EUR à partager entre les deux lauréats

Tommy Hilfiger, une société PVH Corp. [NYSE: PVH], a le plaisir d'annonce les six finalistes de l'édition 2021 du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, qui ont été soigneusement sélectionnés parmi plus de 430 candidatures reçues de startups et de sociétés de croissance à l'échelle mondiale. En s'appuyant sur la vision de Tommy Hilfiger en matière de durabilité, baptisée Waste Nothing and Welcome All, la troisième édition du programme s'attelle à continuer à soutenir les entrepreneurs noirs, indigènes et de couleur qui travaillent pour faire avancer leurs communautés, tout en promouvant un avenir plus inclusif de la mode. Avec la nécessité plus pressante que jamais d'avoir un impact dans le secteur, la troisième année du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge se déroule virtuellement en réponse aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Durant un processus d'un an et en plusieurs étapes, les candidatures ont été évaluées avec soin par des experts internes et indépendants en fonction d'un ensemble de critères, comme l'impact social potentiel et la croissance de marché. Les six finalistes présenteront leurs projets à un panel composé de personnalités du monde de l'entreprise et de la durabilité à l'occasion de l'événement de clôture du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, qui se tiendra virtuellement les 12 et 13 janvier 2022.

"Le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge incarne notre mission indéfectible d'utiliser le pouvoir de la mode pour promouvoir l'inclusivité, la représentation et le changement", déclare Tommy Hilfiger. "Notre industrie ne pourra avancer qu'avec des idées nouvelles qui remettent en question notre façon de penser, de construire et de créer. En tant que marque, il est crucial que nous utilisions notre plateforme pour donner aux entrepreneurs une chance de se faire entendre et de créer un impact durable."

Les six finalistes sont:

Clothes to Good: Une entreprise sociale basée en Afrique du Sud qui crée des opportunités et des emplois de micro-entreprise pour les personnes atteintes de handicaps et leur famille, en particulier les mères, par le recyclage des textiles.

Les membres du jury de l'événement final sont:

M. Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, PDG, Tommy Hilfiger Global et PVH Europe

Yara Shahidi, actrice primée, productrice et agent du changement

Esther Verburg, VPE, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global et PVH Europe

Adrian Johnson, entrepreneur, professeur adjoint en entrepreneuriat, technologie et médias, INSEAD

Katrin Ley, directrice générale de Fashion for Good et fondatrice de l'Amsterdam Global Shapers Hub

directrice générale de Fashion for Good et fondatrice de l'Amsterdam Global Shapers Hub Yvonne Bajela, membre fondatrice et mandataire de la société d'investissement Impact X Capital

Avec le soutien de Tommy Hilfiger et d'experts de l'INSEAD, les six finalistes ont développé et peaufiné leurs business plans, qu'ils présenteront lors de l'événement de clôture. Arooj Aftab, créateur de contenus, illustrateur, écrivain et fondateur de #DonewithDiversity, animera l'événement durant lequel le jury remettra 200 000 EUR à partager entre les deux lauréats. Les vainqueurs recevront également un mentorat d'un an auprès de Tommy Hilfiger et d'experts de l'INSEAD, ainsi qu'une place dans l'INSEAD Social Entrepreneurship Program (ISEP). En outre, 15 000 EUR seront remis au finaliste que les collaborateurs de Tommy Hilfiger désigneront comme "Prix du public".

"En tant qu'acteurs clés de la mode, il est de notre responsabilité de soutenir, d'autonomiser et d'encourager l'inclusivité. Le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge témoigne de notre engagement à avoir une contribution pertinente et durable pour améliorer le secteur de la mode", déclare Martijn Hagman, PDG, Tommy Hilfiger Global et PVH Europe. "Promouvoir le changement est inscrit dans notre ADN, même durant les périodes les plus compliquées. Nous sommes fiers de continuer à amplifier les idées des entrepreneurs qui créent l'écosystème de la mode que nous voulons et que nous devons voir."

La mission de Tommy Hilfiger est de devenir une société de lifestyle durable qui ne gaspille rien et accueille chacun (Wastes Nothing and Welcomes All), dans sa manière de créer ses produits, de gérer ses opérations et d'interagir avec les communautés et les parties prenantes. Pour plus d'informations sur les initiatives de durabilité de Tommy Hilfiger, qui s'inscrivent dans la stratégie Forward Fashion de PVH, rendez-vous sur https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-responsibility.

Pour des plus amples renseignements sur le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, veuillez visiter: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/. Les amis et abonnés de la marque sont invités à prendre part au débat sur les réseaux sociaux, #TommyHilfiger et @TommyHilfiger.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH est une des enseignes de mode parmi les plus grandes et les plus admirées au monde. La société évolue dans plus de 40 pays. Parmi nos marques emblématiques figurent Calvin Klein et TOMMY HILFIGER. Nos 140 années d'histoire témoignent de la solidité de nos marques, de notre équipe et de notre engagement à promouvoir la mode de manière responsable. Voilà ce que nous représentons. Voilà ce que représente PVH.

