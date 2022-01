Les lauréats du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge sont récompensés pour favoriser l'inclusivité et l'innovation sociale dans le secteur de la mode

Le jury, composé entre autres de la pionnière du changement Yara Shahidi et de M. Tommy Hilfiger, a décerné le prix d'une valeur de 200 000 euros assorti d'une aide par mentorat à deux start-up rwandaise et néerlandaise en soutien à leurs efforts visant à redéfinir l'écosystème de la mode

Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp. [NYSE : PVH], a le plaisir d'annoncer que Lalaland et UZURI K&Y ont remporté la troisième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un programme mondial spécialisé et conçu pour faire éclore et soutenir des idées qui permettront de façonner un écosystème de la mode plus inclusif. Les six finalistes ont présenté leurs concepts à un prestigieux jury au cours de la finale virtuelle du programme organisée les 12 et 13 janvier. Les lauréats se partagent le montant de 200 000 euros et pourront bénéficier d'une année de mentorat par des experts internes de Tommy Hilfiger et de l'INSEAD, l'une des écoles d'administration des affaires les plus importantes et reconnues au monde. Ils ont également gagné leur place au sein d'un programme de l'INSEAD ayant vocation à rassembler les peuples, les cultures et les idées pour faire naître des leaders de l'innovation.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220113005827/fr/

Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge (Photo: Business Wire)

En janvier 2021, plus de 430 start-up et scale-up de 22 pays avaient proposé leurs idées dans le cadre de cette initiative conforme à la vision durable de Tommy Hilfiger : ne rien gaspiller et accueillir tout le monde. Le programme de cette année avait principalement pour objectif de faire connaître et de soutenir des entrepreneurs noirs, indigènes et de couleur (Black, Indigenous and People of Color ou BIPOC) qui travaillent pour faire avancer leurs communautés, et de promouvoir un avenir plus inclusif pour le secteur de la mode. Pour la première fois, des fans de la marque TOMMY HILFIGER ont pu participer aux phases initiales du concours en votant sur Internet pour réduire la sélection d'inscrits et identifier les finalistes. Lors de la finale, ils ont également été invités à voter, avec les membres du jury de Tommy Hilfiger, pour leur présentation favorite, afin que l'un des finalistes se voie attribuer le montant de 15 000 euros.

« Ce défi stimulant a rassemblé des individus passionnés et travailleurs, ainsi que des idées novatrices en vue de créer un avenir de la mode dont nous aurons tous des raisons de nous réjouir », a déclaré Tommy Hilfiger. « La finale s'est révélée impressionnante et je suis fier de poursuivre cette aventure avec les entrepreneurs qui nous ont soumis des solutions révolutionnaires, percutantes et qui remettent en question nos modes de pensée, de création et de développement. »

Lalaland, une plateforme néerlandaise qui a recours à l'intelligence artificielle pour générer des modèles synthétiques personnalisés et inclusifs de différentes ethnicités, a remporté un prix de 100 000 euros. « Chez Lalaland, créer des technologies qui favorisent l'avènement d'une plateforme de commerce électronique plus diverse et inclusive est au cœur de notre vision », a déclaré Michael Musandu, cofondateur et PDG de Lalaland. « Participer au Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge nous a permis d'acquérir des connaissances inestimables et permettra à notre solution basée sur l'IA d'atteindre plus de personnes que ce que nous n'aurions jamais pu imaginer. Forte de cet accomplissement, notre équipe est impatiente de mettre en œuvre une expérience d'achats en ligne accueillante garantissant qu'aucun consommateur ne se sente sous-représenté. »

UZURI K&Y, une marque rwandaise de chaussures respectueuses de l'environnement, fabriquées à partir de pneus de voiture recyclés provenant d'Afrique subsaharienne et qui emploie des jeunes de la région, a également reçu 100 000 euros. « Nous sommes honorés d'avoir été désignés lauréats du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge », a indiqué Kevine Kagirimpundu, cofondatrice et PDG de UZURI K&Y. « Cette grande chance nous permet de bénéficier des conseils d’un mentor, de conseils stratégiques, et nous fournit une plateforme pour partager notre rêve : que nos modèles de chaussures durables sortent d'Afrique et atteignent le marché mondial. Notre objectif est d'avoir un réel impact et d'inciter les jeunes d'aujourd'hui à se façonner un avenir plus propre. »

Clothes to Good, une entreprise sud-africaine à vocation sociale, qui offre des emplois et des possibilités de création de microentreprises dans le domaine du recyclage textile à des personnes en situation de handicap, a quant à elle reçu 15 000 euros. « Nous nous sentons privilégiés d'avoir été reconnus par le public du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, c'est une expérience que nous n'oublierons jamais », a affirmé Tammy Greyling, ergothérapeute et directrice des opérations de Clothes to Good. « C'est touchant de constater que certains ont cru en notre rêve de faire une véritable différence pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Cette récompense permettra à Clothes to Good de continuer à créer des microentreprises et des emplois dans le secteur du recyclage textile au sein de la communauté sud-africaine. »

Le jury appelé à se prononcer lors de la finale du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge était composé de :

M. Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, PDG de Tommy Hilfiger International et de PVH Europe

Yara Shahidi, productrice, actrice primée et pionnière du changement

Esther Verburg, vice-présidente principale de l'innovation et de la durabilité de Tommy Hilfiger International et PVH Europe

Adrian Johnson, entrepreneur, professeur adjoint en entrepreneuriat, technologies et médias à l'INSEAD

Katrin Ley, directrice générale de Fashion for Good et fondatrice et curatrice de l'Amsterdam Global Shapers Hub

Yvonne Bajela, fondatrice et directrice principale de la société d'investissements Impact X Capital

Les inscriptions à la quatrième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge débuteront en mars 2022. Les entrepreneurs désireux de recevoir de plus amples informations sont invités à s'inscrire ici : https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.

La mission de Tommy Hilfiger est de devenir une société de création de styles de vie durable et de premier ordre, qui ne gaspille rien et qui accueille tout le monde à travers sa manière de créer ses produits, de gérer ses opérations et d'interagir avec ses communautés et parties prenantes. Pour plus d'informations sur les initiatives de durabilité de Tommy Hilfiger, qui s'inscrivent dans la stratégie Forward Fashion de PVH, rendez-vous sur https://responsibility.pvh.com/tommy/.

Vous trouverez de plus amples informations relatives au Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ici : https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Les amis et abonnés de la marque sont invités à participer à la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant #TommyHilfiger et @TommyHilfiger.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques composé entre autres de TOMMY HILFIGER et de TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de styles de vie haut de gamme les plus renommés au monde. Son activité est centrée sur la conception et la commercialisation de vêtements de confection et de sport de haute qualité pour homme, de vêtements de collection et de sport pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (notamment des peignoirs, vêtements de nuit et tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence triés sur le volet, Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, de petits accessoires en cuir, des articles de maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants, boutiques spécialisées et grands magasins, chez une sélection de revendeurs en ligne TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH est l'une des entreprises de mode les plus importantes et les plus admirées au monde, qui interagit avec ses clients dans plus de 40 pays. Dans notre portefeuille emblématique figurent des marques telles que Calvin Klein et TOMMY HILFIGER. Notre histoire longue de 140 ans repose sur la force de nos marques, de notre équipe et de notre engagement à faire avancer la mode pour de bon. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait la force de PVH.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220113005827/fr/