PVH Corp. est une entreprise de mode. Ses principales marques sont Calvin Klein et Tommy Hilfiger. La société conçoit et commercialise des vêtements de sport de marque (vêtements décontractés), des vêtements en jean, des vêtements performants, des vêtements intimes, des sous-vêtements, des maillots de bain, des chemises habillées, des sacs à main, des accessoires, des chaussures et d'autres produits connexes. La société gère ses activités par le biais de ses divisions opérationnelles, à savoir Tommy Hilfiger North America, Tommy Hilfiger International, Calvin Klein North America, Calvin Klein International et Heritage Brands Wholesale. TOMMY HILFIGER représente l'uniforme moderne pour un style de vie ambitieux. Les marques TOMMY HILFIGER se composent principalement de TOMMY HILFIGER et de TOMMY JEANS. Les marques Calvin Klein comprennent Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Calvin Klein Performance et CK Calvin Klein. La société vend ses produits Calvin Klein et Tommy Hilfiger par le biais de divers canaux de distribution, notamment la vente en gros, la vente au détail et la concession de licences.

Secteur Habillement et accessoires