PVH : Calvin Klein Fragrances annonce le lancement mondial de la campagne publicitaire de Calvin Klein Defy, le nouveau parfum pour homme

Calvin Klein, Inc., une filiale détenue en exclusivité de PVH Corp. [NYSE: PVH], et Calvin Klein Fragrances, une division de Coty Inc. [NYSE: COTY], ont dévoilé aujourd'hui la campagne publicitaire mondiale du parfum pour homme Calvin Klein Defy, avec l'acteur primé Richard Madden comme égérie de ce nouvel opus dans le portefeuille de fragrances Calvin Klein. Le parfum et la campagne s'embarquent sur le chemin de la bravoure, tout en explorant des vérités immuables et leurs paradoxes.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210701005956/fr/

Calvin Klein Defy (Photo: Business Wire)

La campagne présente Madden dans une série de moments de vulnérabilité, d'introspection et d'authenticité qui culmine par un acte de foi courageux, une métaphore du dépassement de soi et de la prise de risque. Les visuels fixes qui l'accompagnent traduisent la nature puissante de la campagne, avec un Madden assis sur un toit et un regard rebelle, flanqué d'un emblématique jean Calvin Klein et d'un intemporel t-shirt blanc Calvin Klein. La campagne publicitaire sera diffusée mondialement et soutenue par une présence numérique, sociale, imprimée et télévisée.

"Ça a été une opportunité exceptionnelle de travailler avec Calvin Klein sur ce nouveau produit Calvin Klein Fragrances", déclare Madden. "Le tournage de la campagne Calvin Klein Defy a été une expérience inoubliable. Je me réjouis de ce partenariat et de travailler avec cette équipe."

Le parfum Calvin Klein Defy offre un contraste osé entre fraîcheur revigorante et de puissantes touches boisées. Élaboré par Anne Flipo, maître parfumeur, et les parfumeurs Pascal Gaurin et Loc Dong d'IFF, ce parfum brave les interdits et évoque le caractère de la campagne, en s'ouvrant sur un mélange envoûtant d'agrume relevé par la clarté de la bergamote et la fraîcheur de la lavande. Cœur et ingrédient phare du parfum, l'essence de vétiver provient de sources responsables à Haïti, et apporte une minéralité vivifiante et une irrésistible texture feutrée qui viennent compléter une base riche en notes ambrées.

Ce parfum à la fois masculin et boisé se présente dans un flacon moderne et minimaliste taillé de bords arrondis et de lignes fines, représentant la dualité entre vulnérabilité et courage. Le bouchon et l'emballage rendent hommage aux jeans Calvin Klein avec un denim bleu mat texturé, une finition gaufrée et un marquage argenté saisissant.

Joanne Bletz, vice-présidente principale de Calvin Klein Fragrances chez Coty, déclare: "Nous sommes enthousiasmés par le lancement de Calvin Klein Defy. La création de ce nouveau parfum pour homme, avec pour égérie l'acteur primé Richard Madden, marque le prochain chapitre de notre partenariat avec cette maison de mode emblématique. La fragrance et la campagne reposent sur un esprit désireux de repousser les limites, qui se reflète dans notre concept Dare to Defy et célèbre l'acte de foi nécessaire pour suivre ses convictions, tout en reconnaissant la part de vulnérabilité et de courage qui nous animent au moment de défier toutes les attentes. Nous sommes convaincus que Calvin Klein Defy, qui ose repenser la masculinité, l'introspection et la bravoure, recevra un véritable écho chez les hommes modernes aux quatre coins du globe, et stimulera ainsi la demande mondiale des parfums Calvin Klein."

Pour célébrer le lancement de Calvin Klein Defy, un tournoi aux couleurs de la marque se déroulera sur Twitch durant lequel les participants auront l'opportunité de se mesurer aux plus grands streamers pour remporter des prix, et sera suivi d'un after virtuel.

Calvin Klein Defy est disponible dès aujourd'hui dans certains pays et sera progressivement disponible à l'échelle mondiale.

À propos de Richard Madden:

Vainqueur d'un Golden Globe, l'Écossais Richard Madden est en passe de devenir un des acteurs les plus prisés d'Hollywood. Madden joue dans Les Éternels de Chloe Zhao, dans lequel il incarne Ikaris pour donner la réplique à Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, et Gemma Chan. Le film de super-héros, qui se base sur le Marvel Comics éponyme, suit la saga des Éternels, une race d'êtres immortels qui ont vécu sur Terre et façonné son histoire et ses civilisations. Produit par Disney, le film sortira en salle le 5 novembre 2021. Madden travaille actuellement sur le tournage de CITADEL des frères Russo, au côté de Priyanka Chopra Jonas. L'histoire du thriller multisérie pour Amazon Studios sera déclinée en versions interconnectées, en langues locales et dans plusieurs pays.

À propos de Calvin Klein, Inc.

Calvin Klein est une marque mondiale de style de vie caractérisée par des idéaux audacieux et progressistes et une esthétique séduisante. Depuis plus de 50 ans, nous cherchons à faire vibrer notre public grâce à une approche moderne et minimaliste, des images provocantes et un lient authentique avec la culture.

Fondée en 1968 par Calvin Klein et son associé Barry Schwartz, l'entreprise a forgé sa réputation de leader de la mode américaine par le biais de marques distinctes et de gamme de produits sous licence Calvin Klein. Nous avons été rachetés par PVH Corp. en 2003. Pour plus d'informations, veuilez visiter www.calvinklein.com.

À propos de COTY Inc.

Coty est l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits de beauté et possède une gamme emblématique de marques de parfum, maquillage et soin de la peau et du corps. Coty est le leader mondial dans le domaine des parfums et numéro trois dans le maquillage. Les produits de Coty sont vendus dans plus de 150 pays. Coty et ses marques œuvrent pour différentes causes sociales et s'efforcent de minimiser leur empreinte sur l'environnement. Pour des informations complémentaires sur Coty Inc., rendez-vous sur www.coty.com.

CRÉDITS PUBLICITAIRES:

Creative Agency: The Style Council

Photographe: Thomas Legrand

CRÉDIT ÉDITORIAL: Calvin Klein Defy

TVC: https://youtu.be/cPX33PuC9UA

RÉSEAU SOCIAL: #ckdefy

GESTION DE LA MARQUE: @calvinklein

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210701005956/fr/