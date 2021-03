PVH : Tommy Hilfiger nomme Alegra O'Hare au poste de Global Chief Marketing Officer

Tommy Hilfiger, une société détenue par PVH Corp. [NYSE: PVH], a le plaisir d'annoncer la nomination d'Alegra O'Hare en qualité de Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global, à compter du 12 avril 2021. Dans son rôle, Mme O'Hare développera et mettra en œuvre des stratégies marketing mondiales inédites pour toucher et engager les générations actuelles et futures de consommateurs TOMMY HILFIGER.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005826/fr/

Alegra O’Hare, Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global (Photo: Business Wire)

"La nomination d'Alegra est une nouvelle étape capitale dans la nouvelle ère qui se profile pour TOMMY HILFIGER", a déclaré Avery Baker, président et Chief Brand Officer, Tommy Hilfiger Global. "Elle incarnera le dynamisme nécessaire pour donner vie à la nouvelle vision de notre marque grâce à des stratégies créatives, numériques et de marketing omnicanal de classe mondiale. Sa profonde connexion avec la culture et son expérience avérée dans le développement de la pertinence et de l'activité auprès des consommateurs mondiaux seront un atout majeur. Je suis très heureux d'accueillir Alegra au sein de notre équipe pour jouer un rôle de premier plan dans le développement de la prochaine génération de fans de Tommy."

"TOMMY HILFIGER a toujours été une marque avant-gardiste, et je suis enthousiaste à l'idée d'entreprendre ce nouveau voyage avec l'équipe dans un univers de consommation radicalement différent", a déclaré Mme O'Hare. "Ensemble, nous aborderons ces nouvelles réalités de front, en nous attachant à créer des expériences de marque engageantes et surprenantes pour tous les consommateurs, en faisant évoluer encore notre statut de spécialistes du marketing de classe mondiale en repoussant les limites culturelles et créatives."

Mme O'Hare compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du marketing et a travaillé avec des marques mondiales de produits de consommation, notamment adidas, Bang & Olufsen, Champion, Lee et Wrangler. Plus récemment, elle a occupé le poste de Chief Marketing Officer chez GAP, où elle a dirigé l'équipe marketing mondiale pour inspirer les consommateurs à travers tous les points de contact de la marque, y compris la communication, la vente au détail, le numérique, les réseaux sociaux et les relations publiques, grâce au marketing numérique et à une approche de vente au détail omnicanale. Auparavant, Mme O'Hare était responsable du marketing de la marque adidas Originals où elle était chargée de toutes les campagnes de la marque, des collaborations avec des partenaires tels que Pharrell Williams, Alexander Wang et Childish Gambino, et de toutes les activités de marketing à l'échelle mondiale.

TOMMY HILFIGER est l'une des principales marques de lifestyle au monde, dont le nom et l'identité sont mondialement reconnus. Les initiatives de marketing de l'entreprise ont contribué à la progression de l'empreinte de TOMMY HILFIGER grâce au développement constant de la notoriété de la marque à l'échelle mondiale et à des stratégies centrées sur le consommateur qui permettent de constituer et de conserver une base de fans fidèles. Aujourd'hui, la visibilité de la marque n'a jamais été aussi forte, grâce à des collections, des campagnes, des partenariats et des activités de consommation marquantes.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH est l'une des entreprises de mode et de lifestyle les plus admirées au monde. Nous soutenons des marques qui font avancer la mode, pour de bon. Notre portefeuille de marques comprend l'emblématique Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene ainsi que la marque de sous-vêtements True&Co. axée sur le numérique. Nous commercialisons par ailleurs toute une gamme d’articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale dans plus de 40 pays. Voilà ce que nous représentons. Voilà ce que représente PVH.

DÉCLARATION DE SAFE HARBOUR EN VERTU DE LA PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT DE 1995 : les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, notamment les déclarations relatives aux stratégies, aux objectifs, aux attentes et aux intentions de l'entreprise, sont effectuées en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les investisseurs sont mis en garde en sachant que ces déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques et à des incertitudes, dont beaucoup ne peuvent pas être anticipés avec exactitude et d'autres pourraient ne pas être prévus du tout, notamment (i) les stratégies, objectifs, attentes et intentions de la société qui peuvent être modifiés à tout moment, à la discrétion de la société ; (ii) on estime que l'entreprise est fortement endettée et utilise une partie importante de ses flux de trésorerie pour rembourser ses dettes, de sorte qu'elle risque de ne pas disposer de fonds suffisants pour exploiter ses activités comme elle le prévoyait ou l'avait effectué autrefois ; et (iii) d’autres risques et incertitudes mentionnés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

La société ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005826/fr/