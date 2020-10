PVH : L'installation du toit solaire le plus puissant du monde actuellement en service est terminée au centre d'entreposage et de logistique de pointe de PVH Europe

Fournissant de l'électricité pour répondre aux besoins de tous les bâtiments de PVH Europe aux Pays-Bas, cette réalisation en matière de durabilité s'inscrit dans le cadre de l'engagement de PVH Corp. de se procurer 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

PVH Europe, le siège mondial de Tommy Hilfiger et les bureaux européens de Calvin Klein, tous deux détenus par PVH Corp. [NYSE : PVH], annonce l'installation de ce qui est considéré comme le toit solaire le plus puissant* au monde actuellement en fonctionnement dans son centre de logistique et d'entreposage de pointe à Venlo, aux Pays-Bas. Avec plus de 48 000 panneaux solaires, le toit solaire couvre l'empreinte électrique du centre et fournit indirectement 100% de l'énergie pour les entrepôts, bureaux et magasins de PVH Europe aux Pays-Bas via le réseau électrique public néerlandais. Le partenaire énergétique de PVH Europe, Eneco, a certifié que toute l'énergie nécessaire pour alimenter ces bâtiments est produite par la nouvelle installation sur le toit. L'entrepôt et centre logistique de Venlo appartient à Heylen Warehouses, une société immobilière belge spécialisée dans la logistique, dans le cadre d'une joint-venture avec AG Real Estate, et a retenu IZEN comme partenaire pour l'installation technique de la toiture.

PVH Europe Warehouse and Logistics Center in Venlo, the Netherlands, Solar roof (Photo: Business Wire)

Cette étape marque un nouveau pas dans le parcours de PVH visant à se procurer 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables pour ses bureaux, entrepôts et magasins, et à réduire de 30 % les émissions de carbone de la chaîne logistique d'ici 2030. Ce travail est lié à l'objectif d'émissions de PVH, fondé sur la science et aligné sur le niveau de décarbonisation le plus ambitieux, tel que défini par l'accord de Paris. Il s'agit également de l'une des priorités énoncées dans la stratégie de responsabilité d'entreprise Forward Fashion de la société, qui vise à réduire les impacts négatifs à zéro, à augmenter les impacts positifs à 100 % et à améliorer la vie de plus d'un million de personnes tout au long de la chaîne de valeur de la société.

Points clés :

L'entrepôt de Venlo est le principal centre de distribution de PVH Europe et couvre 110 000 m 2 .

. A obtenu la note de durabilité BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) "Très bon".

Le toit solaire le plus puissant du monde, avec une capacité de 18 MWp (mégawatt crête).

Alimenté par plus de 48 000 panneaux solaires à haute performance.

Il est pleinement habilité à approvisionner en électricité tous les magasins, entrepôts et bureaux de PVH Europe aux Pays-Bas.

"C'est une étape incroyable pour notre centre d'entreposage et de logistique de Venlo et pour le développement durable de PVH Europe", a déclaré Martijn Hagman, PDG ,Tommy Hilfiger Global et PVH Europe. "Nous avons participé à l'installation de ce que nous pensons être aujourd'hui le toit solaire le plus puissant actuellement opérationnel dans le monde. C'est un grand pas en avant dans notre engagement à être alimentés par une électricité 100 % renouvelable d'ici 2030 et à réduire les émissions de la chaîne logistique de 30 % d'ici 2030. Cela n'aurait pas été possible sans une équipe de premier plan composée d'associés aussi talentueux, passionnés et dévoués à l'énergie photovoltaïque".

À l'heure actuelle, jusqu'à 600 000 articles de TOMMY HILFIGER et CALVIN KLEIN sont distribués quotidiennement depuis l'entrepôt et le centre logistique de PVH Europe à Venlo vers les points de vente, y compris les magasins détenus et exploités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et directement aux clients. La note "Très bon" attribuée à l'entrepôt par BREEAM intègre des normes exemplaires en matière d'énergie, d'eau, de transport, de matériaux, de déchets, de pollution, d'écologie, de santé et de bien-être. Cela se traduit par un éclairage économe en énergie dans 100 % de l'espace, l'utilisation d'emballages certifiés FSC (Forest Stewardship Council) à 100 % et le recyclage à 100 % de tous les cartons, plastiques et imprimés.

PVH est membre de RE100, l'initiative d'entreprise pour l'électricité renouvelable menée par le Climate Group, et s'est engagé auprès de RE100 à se procurer 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Sam Kimmins, responsable de RE100 au sein du Climate Group a déclaré : "Félicitations à PVH pour la finalisation de la toiture solaire de Venlo. Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante dans leur travail et leur partenariat au niveau mondial en vue de leur objectif 2025 RE100. PVH place la barre encore plus haut pour les énergies renouvelables sur site".

"Nous pensons que les bâtiments logistiques seront la prochaine génération de centrales solaires", a déclaré Philippe Deschilder, PDG de Heylen Warehouses. "Le partenariat avec PVH Europe pour le projet de toit solaire soutient notre ambition d'investir dans les énergies renouvelables, en créant une valeur ajoutée pour nos clients en leur permettant de réduire leur empreinte carbone".

À propos de PVH Corp.

PVH est l'une des entreprises de mode et de lifestyle les plus admirées au monde. Nous soutenons des marques qui font avancer la mode, pour de bon. Notre portefeuille de marques comprend l'emblématique CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene ainsi que True&Co. , la marque centrée sur le numérique. Nous commercialisons toute une série de produits sous ces marques et sous des marques de propriété et de licence connues au niveau national et international. PVH compte plus de 40 000 associés opérant dans plus de 40 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de 9,9 milliards de dollars. C'est notre force. C'est la puissance de PVH.

À propos de RE100

RE100 est une initiative mondiale réunissant les entreprises les plus influentes du monde qui s'engagent à produire de l'énergie 100 % renouvelable. Sous la conduite du Climate Group en partenariat avec CDP, le groupe a un chiffre d'affaires total de plus de 5 400 milliards de dollars et opère dans des secteurs très divers. Ensemble, ils envoient un signal fort aux décideurs politiques et aux investisseurs pour accélérer la transition vers une économie propre. #RE100

*PVH définit le "toit solaire le plus puissant du monde" comme le toit solaire le plus puissant qui est actuellement opérationnel et installé sur une structure singulière.

