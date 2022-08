PVH : revoit à la baisse ses prévisions sur fond de suppression d'emplois

Le groupe PVH, propriétaire des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger, a déclaré un bénéfice net de 115,3 millions de dollars, contre 181,8 millions de dollars. Le bénéfice par action s'est élevé à 1,72 dollars, contre 2,51 dollars l'année précédente. La cause : un contexte d'inflation élevée qui pèse sur les dépenses des consommateurs. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a diminué à 2,132 milliards de dollars, contre 2,22 milliards de dollars l'année précédente.



"Nos activités Calvin Klein et Tommy Hilfiger ont continué à afficher une force sous-jacente au deuxième trimestre, malgré un environnement macroéconomique de plus en plus difficile au fur et à mesure que le trimestre avançait", a déclaré Stefan Larsson, directeur général.



En raison de ce contexte macroéconomique des plus tendus, le groupe envisage de réduire les coûts de personnel d'environ 10% d'ici fin 2023 et abaisse ses prévisions, tablant sur une baisse de ses ventes.



Les entreprises de l'habillement sont aux prises avec un surplus de stocks accumulés pendant la pandémie, alors que les priorités des consommateurs changent, ce qui les oblige à vendre la marchandise à des prix plus bas.