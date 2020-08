Tommy Hilfiger : accélère la démarche de durabilité grâce au programme ambitieux "Make it Possible"

Animé par la vision de "Ne rien gaspiller et accueillir tout le monde", le programme de durabilité "Make it Possible" de Tommy Hilfiger fixe 24 objectifs audacieux autour de la circularité et de l'inclusion à l'horizon 2030

Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp. [NYSE:PVH], annonce "Make it Possible", une approche audacieuse de la durabilité environnementale et sociale qui renforce l'engagement de l'organisation à créer une mode qui "ne gaspille rien et accueille tout le monde". Avec "Make it Possible", Tommy Hilfiger s'engage initialement à atteindre 24 objectifs ambitieux axés sur la circularité et l'inclusion, répartis sur quatre piliers à l'horizon 2030 :

Un cercle parfait : Faire en sorte que les produits soient entièrement circulaires et fassent partie d'une boucle durable.

Faire en sorte que les produits soient entièrement circulaires et fassent partie d'une boucle durable. Fait pour la vie : Agir en tenant compte des frontières planétaires, par exemple dans les domaines du changement climatique, de l'utilisation des terres, de l'eau douce et de la pollution chimique, de ce que nous achetons à ce que nous vendons.

Agir en tenant compte des frontières planétaires, par exemple dans les domaines du changement climatique, de l'utilisation des terres, de l'eau douce et de la pollution chimique, de ce que nous achetons à ce que nous vendons. Tout le monde est bienvenu : Être une marque qui convient à tous les fans TOMMY – toujours inclusive, complètement accessible.

Être une marque qui convient à tous les fans – toujours inclusive, complètement accessible. Une opportunité pour tous : Créer un accès égal aux opportunités - aucun obstacle à la réussite chez Tommy Hilfiger.

Le programme de Tommy Hilfiger est soutenu par la stratégie Forward Fashion développé par la société mère PVH Corp, un ensemble de 15 priorités conçues pour réduire les impacts négatifs à zéro, augmenter les impacts positifs à 100 % et améliorer plus d'un million de vies dans la chaîne de valeur de l'entreprise.

"J'ai ouvert mon premier magasin, People's Place, en 1969 dans ma ville natale d'Elmira, pour que des gens de tous horizons puissent se réunir et partager des expériences passionnantes de la culture pop", a déclaré Tommy Hilfiger. "Notre marque a évolué au fil des ans, animée par cet esprit d'intégration, tout comme notre engagement en faveur de la durabilité sociale et environnementale. Avec "Make it Possible", nous irons encore plus loin dans notre engagement. Nous travaillons à la réalisation de notre vision avec toute l'organisation concentrée sur celle-ci et, bien que nous n'en soyons pas encore là, nous allons y arriver".

"En ces temps de crise sanitaire, humaine, environnementale et économique, nous partageons la responsabilité de trouver des solutions innovantes qui encourageront l'inclusion et construiront un avenir plus circulaire", a déclaré Martijn Hagman, PDG de Tommy Hilfiger Global et PVH Europe. "Il est dans notre nature de conduire le changement, même dans les moments les plus difficiles, c'est pourquoi nous annonçons notre ambitieux programme de développement durable "Make it Possible", qui définit 24 objectifs pour 2030. Tommy Hilfiger bénéficie d'une longue expérience de dix ans dans la mise en place d'un avenir plus durable, notamment en tant que pionnier des procédés de fabrication de jeans à faible impact, en se faisant le champion de la gestion de l'eau et en créant des collections plus inclusives. "Make it Possible" est une façon pour nous de travailler ensemble pour apporter une contribution significative et durable à une meilleure industrie de la mode".

"Make it Possible" marque la dernière étape du voyage de Tommy Hilfiger vers la durabilité. Parmi les principales réalisations, citons le lancement de Tommy Hilfiger Adaptive, qui vise à faciliter l'habillage des adultes et des enfants souffrant d'un handicap, et le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un programme mondial visant à soutenir les entreprises en phase de démarrage et de développement en élaborant des solutions qui favorisent l'intégration et la durabilité dans le secteur de la mode. Plus récemment, Tommy Hilfiger a lancé le programme People's Place pour faire progresser la représentation des communautés noires, indigènes et de couleur (BIPOC) au sein des industries de la mode et de la création. À ce jour, plus de 80 % des stylistes de Tommy Hilfiger ont été formés aux stratégies de conception circulaire et, en 2019, 72 % du coton utilisé dans le monde provenait de sources plus durables. En outre, 2 millions de pièces de jeans ont été finies avec un impact réduit, ce qui a permis de limiter la quantité d'eau et d'énergie utilisée. Saison après saison, les collections TOMMY HILFIGER augmente les styles plus durables au sien de ses collections, comme en témoignent les 50 % de styles plus durables prévus pour le printemps 2021, soit le double par rapport à la collection du printemps 2020.

Reconnaissant qu'aucune entreprise ne peut à elle seule changer le paysage de la durabilité, Tommy Hilfiger, en tant que société de PVH Corp., a uni ses forces à celles de partenaires industriels en signant le Fashion Pact en août 2019, ainsi qu'en se joignant aux initiatives Make Fashion Circular et Jeans Redesign de la Fondation Ellen MacArthur. Ces dernières années, Tommy Hilfiger s'est associé au WWF pour s'attaquer aux risques liés à l'eau dans les sites stratégiques de notre chaîne d'approvisionnement. Cela inclut des formations sur la gestion des risques liés à l'eau pour les fournisseurs et les parcs industriels dans le bassin de la rivière Taihu en Chine et le fait d'être le partenaire fondateur d'un nouveau programme de gestion de l'eau au Vietnam dans le bassin du Mékong.

Tout au long de son voyage, Tommy Hilfiger partagera ses progrès. Pour plus d'informations sur le projet "Make it Possible" et un aperçu complet des réalisations à ce jour, visitez le site http://sustainability.tommy.com.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH, l'une des entreprises de mode et de style de vie les plus admirées au monde, établit la norme du style. Nous encourageons les marques qui font avancer la mode... pour de bon. Dans notre portefeuille emblématique, figurent des marques telles que CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene ainsi que la marque de lingerie, centrée sur le numérique, True&Co. Nous commercialisons un grand choix de produits sous ces marques ainsi que d'autres marques propres et sous licence connues aux niveaux national et international. PVH compte plus de 40 000 associés actifs dans plus de 40 pays et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 9,9 milliards de dollars. Voilà ce que représente PVH.

