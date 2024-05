PVR INOX Limited est une société d'exploitation cinématographique en Inde qui compte environ 1 713 écrans répartis dans 362 établissements dans 115 villes en Inde et au Sri Lanka. La société se consacre à l'exploitation, à la distribution et à la production de films, ainsi qu'à la publicité interne, à la vente d'aliments et de boissons, aux jeux et à la restauration. Elle exploite des salles de cinéma et des activités connexes sous la marque PVR INOX. Elle offre des fonctionnalités telles que les grands formats premium (PLF) pour une zone de visualisation plus large grâce à des formats tels que BigPix, ScreenX, P[XL]. La société donne également la priorité à l'amélioration du son et de l'électroacoustique pour offrir un voyage audiovisuel grâce à IMAX, ICE, 4DX, MX4D et Onyx. Ses autres marques comprennent Insignia, Director's Cut et Luxe. Elle propose une gamme d'options de restauration répondant à des goûts variés, allant des délices gastronomiques aux alternatives plus saines. Ses filiales comprennent PVR Pictures Limited, Shouri Properties Private Limited, Zea Maize Private Limited et PVR Lanka Limited.

Secteur Loisirs et détente