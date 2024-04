PXP Energy Corporation est une société pétrolière et gazière en amont basée aux Philippines. Elle exerce des activités liées à tous les types de pétrole et de produits pétroliers, aux huiles minérales et à d'autres sources d'énergie. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : les activités pétrolières et gazières et les activités d'extraction du charbon. La société détient des intérêts dans divers contrats de services pétroliers aux Philippines, directement et par l'intermédiaire de sa filiale, Forum Energy Limited (FEL). Elle détient également une participation de contrôle de 100 % dans Pitkin Petroleum Limited (Pitkin), une société pétrolière et gazière en amont, et dans Brixton Energy & Mining Corporation (BEMC). La participation directe de la société dans les gisements pétroliers philippins comprend une participation de 50 % dans le gisement 75 (NW Palawan), une participation de 70 % dans le gisement 74 (Linapacan) et une participation de 5,56 % dans le gisement 6A (Octon), tous situés dans le nord-ouest de l'île de Palawan. FEL se consacre à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz, en particulier aux Philippines.