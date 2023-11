PYC Therapeutics Limited est une société australienne de biotechnologie en phase clinique qui propose des traitements à base d'acide ribonucléique (ARN) pour les patients atteints de maladies génétiques non encore traitées. La société dispose de capacités de conception de thérapies ciblées sur l'ARN pour fournir des technologies basées sur des peptides pénétrant dans les cellules (CPP) et des phosphorodiamidate morpholino oligomères (PPMO) conjugués à des peptides. La société développe un pipeline de thérapies, dont deux programmes axés sur les maladies oculaires héréditaires et des programmes de découverte préclinique axés sur les maladies neurodégénératives et rénales. Le principal candidat-médicament de la société, VP-001, est conçu pour traiter la rétinite pigmentaire 11 (RP11). Le second candidat-médicament, PYC-001, vise à traiter l'atrophie optique autosomique dominante (ADOA). Ses activités précliniques, cliniques, réglementaires et d'entreprise sont basées à San Diego, en Californie. Les activités de découverte et de laboratoire de la société sont situées en Australie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale