Energy, la première gigafactory italienne avec Pylon Technologies démarre

(Alliance News) - À l'occasion du dixième anniversaire de sa constitution, Energy Spa a annoncé jeudi qu'elle avait officialisé la création d'une coentreprise avec Pylon Technologies Europe Holding BV, une société néerlandaise détenue à 100 % par Pylon Technologies Co Ltd, cotée à la Bourse de Shanghai avec une capitalisation d'environ 41 milliards CNY - soit environ 5,7 milliards USD, le premier fabricant mondial de batteries au lithium pour une utilisation cyclique stationnaire, pour le stockage de l'énergie à partir de sources renouvelables.

L'objectif de l'entreprise commune est de renforcer les activités conjointes en Europe par l'intermédiaire d'une société nouvellement créée, détenue par les deux entreprises, pour la production et la commercialisation de batteries au lithium en Europe.

L'entreprise commune appelée "Pylon LiFeEU Srl" est basée à l'usine d'Energy à Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). Ici, la production de batteries LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt, nécessaires au stockage de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en particulier les panneaux photovoltaïques, sera lancée d'ici à la fin de 2023.

"Une Gigafactory sera donc construite au sein du site de production d'Energy. Le plan d'affaires de la coentreprise prévoit la construction d'un premier site avec une capacité de production de 600 à 800 batteries par jour, soit 3 à 4 mégawattheures de capacité de stockage. Grâce à cette coentreprise, Energy sera la seule entreprise italienne à produire en interne à la fois le système de stockage d'énergie et les batteries de stockage", a expliqué l'entreprise dans une note.

Energy et Pylon Technologies collaborent depuis dix ans et se sont toutes deux concentrées sur la technologie des batteries à cycle stationnaire pour le stockage de l'énergie, qui atténue l'impact environnemental et décarbonise l'ensemble du processus de production. Selon les données du marché, la Chine produit près de 80 % de la capacité mondiale de stockage des batteries.

L'action Energy est dans le vert, avec une hausse de 2,0 %, à 3,51 euros par action.

