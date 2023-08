Mic AG est une société d'investissement en phase de démarrage basée en Allemagne qui soutient les entreprises dès la phase conceptuelle. Elle se concentre sur les entreprises technologiques des secteurs de la fibre optique, des technologies propres, des logiciels, des microsystèmes, des technologies de l'information (TI) et des sciences de la vie. Son portefeuille comprend : u-GPS Optics GmbH, qui développe une technologie de mesures optiques tridimensionnelles (3D), Flores Solar Water GmbH, qui met au point une station d'épuration à faible coût utilisant l'énergie solaire thermique, ProximusDA, une société d'ingénierie logicielle spécialisée dans la conception de systèmes et les solutions logicielles, SmartM GmbH, qui se spécialise dans la fabrication de produits dans les domaines de l'optique, des microsystèmes et des TI, et BodyTel GmbH, qui fabrique et fournit des solutions de télémédecine.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds