Fulcrum Metals PLC - société d'exploration et de développement minéral centrée sur le Canada - fait le point sur le programme d'exploration de la propriété Big Bear, qui fait partie du projet Schreiber-Hemlo du groupe en Ontario. Durant l'été, Fulcrum a entrepris une phase 2 du programme d'exploration consistant en un échantillonnage de roches et une cartographie géologique détaillée dans le secteur Schreiber-Pyramid de la propriété Big Bear, suivis d'une phase 2 étendue axée sur l'échantillonnage de sols dans les zones où l'exposition à la roche mère est limitée ou inexistante.

Au total, 141 échantillons de roche ont été prélevés et ont rapporté jusqu'à 17,6 grammes d'or par tonne. Il met en évidence un corridor aurifère de 3 km ouvert dans l'axe et vers le nord. Il indique que quatre prospects prêts à être forés ont été identifiés avec des analyses aurifères significatives à Schreiber-Pyramid No.1 North et No.1 South, Johnston-McKenna et Cook Lake, et que cinq autres prospects sont à développer.

Ryan Mee, directeur général, déclare : "Les résultats de l'exploration ont largement dépassé nos attentes et nous devons maintenant prendre une décision sur les prochaines étapes de notre programme d'exploration."

Cours actuel de l'action : 14,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.