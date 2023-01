Un archéologue salue la découverte d'une momie probablement "la plus ancienne" en Égypte.

La momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée au fond d'un puits de 15 mètres dans un groupe de tombes de la cinquième et sixième dynastie récemment mis au jour près de la pyramide à degrés de Saqqara, a déclaré aux journalistes Zahi Hawass, directeur de l'équipe.

La momie, d'un homme nommé Hekashepes, se trouvait dans un sarcophage en calcaire qui avait été scellé dans du mortier.

"Cette momie pourrait être la momie la plus ancienne et la plus complète trouvée en Egypte à ce jour", a déclaré Hawass, l'un des anciens ministres égyptiens des antiquités, dans un communiqué.

Parmi les autres tombes découvertes, il y en avait une appartenant à Khnoumdjedef, un inspecteur des fonctionnaires, un surveillant des nobles et un prêtre sous le règne d'Unas, dernier pharaon de la cinquième dynastie. Elle était décorée de scènes de la vie quotidienne.

Une autre tombe appartenait à Meri, "gardien des secrets et assistant du grand chef du palais".

De nombreuses statues ont été trouvées parmi les tombes, dont une représentant un homme et sa femme ainsi que plusieurs serviteurs, indique le communiqué.