La filiale de PyroGenesis, Pyro Green-Gas, est retenue pour fournir un système d'épuration de biogaz d'enfouissement d'une valeur estimée à 5 millions de dollars

Le projet devrait permettre de transformer 3 500 tonnes de gaz à effet de serre

par an en combustible de haute valeur.

MONTRÉAL, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Canada inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ : PYR) (TSX : PYR) (FRA : 8PY), une entreprise de haute technologie (ci-après dénommée l’« entreprise » ou « PyroGenesis ») qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés de plasma avancés et des solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre, annonce aujourd’hui que Pyro Green-Gas (anciennement AirScience Technologies inc « AST »), une filiale à part entière de PyroGenesis Canada Inc. a été sélectionnée pour fournir son système d'épuration des gaz d'enfouissement à Carbonaxion Bioenergies Inc, le promoteur du projet GNR Neuville, qui est en cours de développement au complexe environnemental de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (« RRGMRP » ou « La Régie »). La Régie est un organisme municipal qui gère les matières résiduelles de 24 municipalités.

Carbonaxion Bioénergies a précédemment conclu un accord avec la Régie pour construire et exploiter sur le terrain de son écocentre une usine de gaz d’enfouissement qui transformera les déchets de la décharge de Neuville en gaz naturel renouvelable pour les 20 prochaines années. À son tour, Carbonaxion a choisi Pyro Green-Gas comme fournisseur du système d’épuration de biogaz. Le contrat a une valeur estimée à plus de 5 millions de dollars et, la mise en service complète du système est prévue pour le premier semestre 2023.

Dans le cadre de ce projet, Pyro Green-Gas fournira des technologies de désulfuration, de déshydratation, de décarbonisation, d’élimination de l’azote et d’appauvrissement en oxygène afin de produire un biométhane suffisamment pur pour être injecté dans un gazoduc appartenant à Énergir, la plus grande entreprise de distribution de gaz naturel au Québec.

L’unité d’épuration de biogaz du site de Neuville devrait produire en moyenne 1,8 million de mètres cubes de biométhane (ou de gaz naturel renouvelable) par an, lesquels seront injectés dans le réseau gazier d’Énergir. Auparavant, le biogaz produit par la décomposition des déchets organiques dans la décharge était collecté et détruit par brûlage à la torche. En conséquence, le projet devrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3 500 tonnes par an, ce qui équivaut au retrait de 1000 voitures de la circulation chaque année.

« Nous sommes heureux d’annoncer cet important contrat de plusieurs millions de dollars, et ce, moins d’un mois après avoir conclu l’acquisition stratégique d’AST », déclare P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenesis. « L’annonce d’aujourd’hui confirme l’adoption rapide des technologies environnementales de Pyro Green-Gas sur le marché du gaz naturel renouvelable. Notre sélection pour ce contrat d’équipement d’épuration de gaz d’enfouissement avec Carbonaxion Bioénergies est une fois de plus une validation de notre technologie et du fait qu’elle procure un réel avantage pour nos clients. Nous croyons qu’il y a une forte demande pour la valorisation des installations de biogaz dans le monde entier, en particulier en raison de la tendance en Amérique du Nord à la réglementation des quantités minimales requises de gaz naturel renouvelable dans les gazoducs. »

Selon Réjean Carrier, président et cofondateur de Carbonaxion Bioénergies, « PyroGenesis et Pyro Green-Gas sont des partenaires idéaux pour nous, car elles partagent notre vision de mise en valeur et d’intégration de solutions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à décarboner notre économie. Nous avons hâte de déployer les technologies exclusives de Pyro Green-Gas qui réduiront considérablement les émissions de gaz et qui transformeront une dépense en une source de revenus pour les municipalités concernées au cours des 20 prochaines années. »

À propos de Carbonaxion Bioénergies Inc.

Carbonaxion Bioénergies offre des solutions écoresponsables bénéfiques pour tous, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise agit en tant que promoteur et/ou intégrateur de solutions, souvent innovantes sur le plan technologique ou du modèle d’affaires, visant la décarbonation de notre économie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.carbonaxion.com/.

À propos de Pyro Green Gas (anciennement AirScience Technologies inc.)

Pyro Green-Gas une entreprise basée à Montréal, propose des technologies, de l’équipement et de l’expertise dans le secteur de la valorisation du biogaz et de la lutte contre la pollution de l’air. Elle i) conçoit des systèmes de valorisation des gaz afin de transformer le biogaz en gaz naturel renouvelable (GNR); ii) purifie l’essence de craquage; iii) crée des incinérateurs thermiques et des torches pour le biogaz et les gaz d’enfouissement et iv) purifie le gaz de cokerie (un sous-produit du secteur sidérurgique primaire généré par la conversion du charbon en coke) en de l’hydrogène de haute pureté, qui est très demandé dans le secteur. Pyro Green-Gas est également reconnue pour sa gamme de torchères de gaz d’enfouissement qui réduisent les émissions de GES produites par les sites d’enfouissement.

À propos de PyroGenesis Canada inc.

PyroGenesis Canada inc., une entreprise de haute technologie, est un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés de plasma avancés et de solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre (GES) tout en étant économiquement intéressants pour remplacer certains procédés moins « propres ». PyroGenesis a créé des technologies de plasma avancées, exclusives et brevetées qui sont approuvées et utilisées par une multitude d’entreprises de plusieurs milliards de dollars, chefs de file dans quatre marchés de grande importance : la pelletisation de minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive. Grâce à une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant à partir de son bureau de Montréal et de ses installations de fabrication de 3 800 m2 et de 2 940 m2, PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en demeurant à l’avant-garde du développement et de la commercialisation des technologies. Les activités de PyroGenesis sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et sont certifiées ISO depuis 1997. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.pyrogenesis.com/fr/.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, des énoncés contenant les mots « pourrait », « planifier », « vouloir », « estimer », « prévoir », « s’attendre », « en cours de » et d’autres expressions similaires qui constituent des « renseignements prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de l’entreprise et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes concernant l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités de nos produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’incidence des produits et des prix de la concurrence, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de l’entreprise à l’égard d’événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes, ainsi qu’à d’autres risques détaillés de temps à autre dans les dépôts en cours de l’entreprise auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières (dépôts pouvant être consultés au www.sedar.com ou au www.sec.gov). Les résultats, les événements et le rendement réels peuvent différer sensiblement. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. L’entreprise ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent. Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni NASDAQ Stock Market, LLC n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.

Ce communiqué de presse est une traduction française de l'original en anglais à titre informatif seulement. En cas de divergence, l'original en anglais prévaudra.



