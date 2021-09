PyroGenesis annonce une commande de 6 millions de dollars d'une importante usine de pelletisation de minerai de fer pour des torches à plasma

Le client prévoit des commandes subséquentes de 130 torches;



Augmentation à 7 millions de dollars de la valeur actualisée nette de la vente d’une torche

MONTRÉAL, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Canada inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ : PYR) (TSX : PYR) (FRA : 8PY), une entreprise de haute technologie (ci-après dénommée l’« entreprise » ou « PyroGenesis ») qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés de plasma avancés et des solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre, est heureuse d’annoncer aujourd’hui, à la suite de son communiqué de presse du deuxième trimestre 2021 en date du 16 août (section Perspective), la réception d’une commande de 4 torches à plasma de forte puissance et d’équipements auxiliaires pour un client (« client B »), d’un montant d’environ 6 millions de dollars. Cette commande ne comprend pas le service continu après-vente, qui fera l’objet d’une entente de services distinct. Le client B, dont le nom restera confidentiel pour des raisons de concurrence, est une entreprise de plusieurs milliards de dollars et un producteur de minerai de fer d’envergure internationale. Elle vise à réduire les gaz à effet de serre (GES) en remplaçant ses brûleurs à combustibles fossiles par les torches à plasma exclusives de PyroGenesis. Une fois l’intégration des torches faisant l’objet de l’annonce d’aujourd’hui réussie, le client B a l’intention de commander jusqu’à 130 torches à plasma supplémentaires. Il s’agit pour l’instant d’une intention et il n'y a aucune garantie que ces commandes seront passées, le calendrier pour les prochaines commandes reste à déterminer.

La pelletisation est le procédé par lequel le minerai de fer est concentré avant d’être expédié, ce qui permet de réduire considérablement le coût du transport et de fournir une charge d’alimentation nécessaire aux hauts fourneaux. Dans les technologies classiques, la chaleur de procédé est fournie par des brûleurs au mazout ou au gaz naturel (tous deux nuisibles à l’environnement). La combustion des combustibles fossiles dans les brûleurs entraîne la production de GES, principalement du dioxyde de carbone (CO 2 ). Les torches à plasma, au contraire, utilisent l’électricité d’origine renouvelable. Elles représentent donc, sur le plan environnemental, une solution de remplacement intéressante aux brûleurs à combustibles fossiles. Comme annoncé précédemment, PyroGenesis détient le brevet de procédé pour le remplacement des brûleurs à combustibles fossiles par les torches à plasma propres de PyroGenesis dans le secteur de la pelletisation de minerai de fer, réduisant ainsi les émissions de GES.

« Nous avons franchi une autre étape importante, puisqu’il s’agit de notre deuxième commande de torches à plasma pour un important producteur de minerai de fer », a déclaré M. P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenesis. « En outre, le client B nous a informé qu’il commandera probablement environ 130 torches supplémentaires après l’installation réussie des torches de la commande d’aujourd’hui. C’est particulièrement intéressant étant donné que le client B n’est pas celui dont les besoins sont les plus grands parmi les usines de pelletisation de minerai de fer. Par exemple, nous estimons que les besoins du client A, propriétaire de plus de 10 usines, chacune pouvant nécessiter jusqu’à 50 torches à plasma, sont nettement plus élevés. Le secteur de la pelletisation de minerai de fer subit une pression extrêmement forte pour réduire son empreinte carbone et ses émissions de GES. Le secteur devrait connaître une croissance de 3 % par an de 2021 à 20271. Les usines de pelletisation de minerai de fer recherchent donc des solutions technologiques pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’empreinte carbone et d’émissions de GES. Les torches à plasma exclusives de PyroGenesis, qui permettent de réduire considérablement les émissions de GES, constituent, sur le plan environnemental, une solution de remplacement intéressante aux brûleurs à combustibles fossiles. À mesure que les ventes de torches à plasma de PyroGenesis augmentent, la société devrait également profiter de la vente de pièces de rechange et de services exclusifs, ce qui générerait d’importants revenus récurrents à marge élevée. Nous ne saurions trop insister sur l’occasion que représente cette commande. Bien que rien ne soit certain en ce qui concerne le succès ou l’obtention de futurs contrats, et qu’il y ait toujours des risques à mesure que nous avançons, nous pouvons maintenant affirmer sans l’ombre d’un doute que nous sommes sur la bonne voie et que les choses évoluent dans la bonne direction. »

La direction a déjà estimé à l’interne qu’une usine typique produisant 10 millions de tonnes métriques de boulettes par an émet environ 1 million de tonnes métriques de CO 2 2. La production mondiale totale de 400 millions de tonnes métriques de boulettes représente un marché potentiel de ventes de torches de plus de 10 milliards de dollars dans le monde. Le secteur mondial des boulettes génère environ 40 millions de tonnes métriques de CO 2 chaque année. L’utilisation de torches à plasma fonctionnant sur un réseau électrique propre permettrait de réduire largement ces émissions. À titre de référence, 40 millions de tonnes de CO 2 représentent les émissions annuelles combinées de 8,7 millions de véhicules de promenade aux États-Unis3.

Compte tenu des récentes ventes et du fait que les torches devraient durer de 25 à 30 ans, nous avons révisé la valeur actualisée nette (VAN) estimée de chaque vente de torche à environ 7 millions de dollars (calculée en fonction d’une durée de vie de 20 ans). Il s’agit d’une augmentation par rapport aux annonces précédentes où l’entreprise estimait que chaque vente de torche pouvait représenter une VAN de 3 millions de dollars. Initialement, les estimations étaient très prudentes. On prévoyait qu’une vente de torche vaudrait de 1 à 1,3 million de dollars, et que les contrats ultérieurs d’entretien et de pièces de rechange seraient limités à 5 ans.

À propos de PyroGenesis Canada inc.

PyroGenesis Canada inc., une entreprise de haute technologie, est un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés de plasma avancés et de solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre (GES) tout en étant économiquement intéressants pour remplacer certains procédés moins « propres ». PyroGenesis a créé des technologies de plasma avancées, exclusives et brevetées qui sont approuvées et utilisées par une multitude d’entreprises de plusieurs milliards de dollars, chefs de file dans quatre marchés de grande importance : la pelletisation de minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive. Grâce à une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant à partir de son bureau de Montréal et de ses installations de fabrication de 3 800 m2 et de 2 940 m2, PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en demeurant à l’avant-garde du développement et de la commercialisation des technologies. Les activités de PyroGenesis sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et sont certifiées ISO depuis 1997. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.pyrogenesis.com/fr/.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, des énoncés contenant les mots « pourrait », « planifier », « vouloir », « estimer », « prévoir », « s’attendre », « en cours de » et d’autres expressions similaires qui constituent des « renseignements prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de l’entreprise et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes concernant l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités de nos produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’incidence des produits et des prix de la concurrence, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de l’entreprise à l’égard d’événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes, ainsi qu’à d’autres risques détaillés de temps à autre dans les dépôts en cours de l’entreprise auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières (dépôts pouvant être consultés au www.sedar.com, ou au www.sec.gov.). Les résultats, les événements et le rendement réels peuvent différer sensiblement. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. L’entreprise ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent. Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni NASDAQ Stock Market, LLC n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.

Ce communiqué de presse est une traduction française de l'original en anglais à titre informatif seulement. En cas de divergence, l'original en anglais prévaudra.

SOURCE : PyroGenesis Canada inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Rodayna Kafal, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, communications et développement stratégique des affaires

Numéro de téléphone : (514) 937-0002, courriel : ir@pyrogenesis.com



LIEN CONNEXE : http://www.pyrogenesis.com/fr/

1 Iron Ore Pellets Market, Industry Analysis Report, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2021-2027; Global Market Insights

2 M. Huerta, J. Bolen, M. Okrutny, I. Cameron et K. O’Leary, « Guidelines for Selecting Pellet Plant Technology », Actes de conférence Iron Ore Conference 2015, Perth (Australie-Occidentale), du 13 au 15 juillet 2015

3 https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle