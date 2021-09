PyroGenesis confirme l'obtention d'un financement gouvernemental supplémentaire de 630 000 dollars pour développer un nouveau procédé de production permettant de transformer le quartz en silice sublimée

MONTRÉAL, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Canada inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ : PYR) (TSX : PYR) (FRA : 8PY), une entreprise de haute technologie (ci-après dénommée l’« entreprise » ou « PyroGenesis ») qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés de plasma avancés et des solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre, est heureuse de confirmer aujourd’hui, suivant les communiqués de presse publiés les 27 mai et 6 juillet 2021, l’obtention d’un financement de 630 000 dollars de la part d’un deuxième organisme gouvernemental. La valeur totale du projet se chiffre à environ 5,3 millions de dollars (ce qui comprend la vente de la propriété intellectuelle de 3,3 millions de dollars), montant remis entièrement à l’entreprise.



Comme annoncé précédemment, PyroGenesis, en partenariat avec HPQ Silica Polvere inc. (« HPQ Polvere »), une filiale appartenant entièrement à HPQ Silicon Resources inc. (« HPQ »), a été chargée de concevoir, de développer et de fabriquer des solutions d’industrie en aval en convertissant le quartz en silice sublimée grâce à un nouveau réacteur à plasma œuvrant en une seule étape. Ce procédé permet de réduire les déchets dangereux et les émissions de gaz à effet de serre (GES) comparativement au procédé de production de silice sublimée établi. Dans le cadre de l’accord de partenariat, PyroGenesis bénéficie également i) de 10 % des redevances (« redevances ») sur les ventes futures de HPQ Polvere (avec des minimums fixés ne dépassant jamais 100 % des revenus) avec ii) de l’option de convertir ces redevances à tout moment en une acquisition de 50 % des parts de HPQ Polvere.

La silice sublimée est une poudre microscopique blanche à haute surface et à faible densité. Ses applications commerciales englobent plusieurs industries différentes, notamment les soins personnels, les produits pharmaceutiques, l’agriculture (alimentation humaine et animale), les adhésifs, les mastics, la construction, les batteries et l’automobile, pour n’en citer que quelques-unes. Les recherches1 indiquent que la demande en silice sublimée augmente à un taux de croissance annuel composé de 5.5 %, avec une part de marché mondial de 1,6 milliard de dollars américains en 2020 qui devrait atteindre 2,3 milliards de dollars américains en 2027.

« Nous sommes heureux de recevoir cette dernière tranche de financement de la part d’un autre organisme gouvernemental, ce qui renforce et confirme l’importance de ce projet de développement d’un nouveau procédé de production servant à transformer le quartz en silice sublimée. Ce procédé mènera à la création d’une solution de rechange qui permettrait d’éliminer les sous-produits toxiques des procédés conventionnels et de réduire les émissions de GES d’environ 90 % », a déclaré M. P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenesis. « Les travaux ont déjà commencé, et nous sommes impatients de communiquer des mises à jour supplémentaires sur les progrès. »

À propos de HPQ Silicon

HPQ Silicon Resources inc. (TSX-V : HPQ) (OTCQX : HPQFF) (FWB : UGE) est un producteur canadien de solutions innovantes en silicium établi à Montréal, qui monte un portfolio unique de produits de silicium de valeur élevée. En partenariat avec PyroGenesis, HPQ travaille à développer ce qui suit :

Les « réacteurs de réduction de quartz » (RRQ) PUREVAP™, une technologie innovante (en instance de brevet) qui peut convertir en une seule étape le quartz (SiO 2 ) en silicium à haut degré de pureté, et ce, à faibles coûts, intrants énergétiques et empreinte carbone; il s’agit là d’une technique recelant un potentiel considérable en matière d’énergie durable;

) en silicium à haut degré de pureté, et ce, à faibles coûts, intrants énergétiques et empreinte carbone; il s’agit là d’une technique recelant un potentiel considérable en matière d’énergie durable; Le réacteur de silicium Nano (RSiN) PUREVAP™, un nouveau procédé exclusif qui peut utiliser les différentes puretés du silicium (Si) en tant que charge d’alimentation pour fabriquer des nanopoudres et des nanofils sphériques de silicium. HPQ travaille également avec le chef de fil français de l’industrie, Apollon Solar, afin d’utiliser son procédé breveté et de développer une capacité de production commerciale de plaquettes de silicium (Si) poreuses et de poudres de silicium (Si) poreuses;

Un nouveau procédé à base de plasma qui permettra de convertir directement du quartz en silice sublimée et ainsi d’éviter l’utilisation de produits chimiques dangereux dans la production de ce matériau et d’éliminer la production du gaz chlorhydrique (HCI) liée à sa fabrication.



À propos de PyroGenesis Canada inc.

PyroGenesis Canada inc., une entreprise de haute technologie, est un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés de plasma avancés et de solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre (GES) tout en étant économiquement intéressants pour remplacer certains procédés moins « propres ». PyroGenesis a créé des technologies de plasma avancées, exclusives et brevetées qui sont approuvées et utilisées par une multitude d’entreprises de plusieurs milliards de dollars, chefs de file dans quatre marchés de grande importance : la pelletisation de minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive. Grâce à une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant à partir de son bureau de Montréal et de ses installations de fabrication de 3 800 m2 et de 2 940 m2, PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en demeurant à l’avant-garde du développement et de la commercialisation des technologies. Les activités de PyroGenesis sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, et sont certifiées ISO depuis 1997. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.pyrogenesis.com/fr/.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, des énoncés contenant les mots « pourrait », « planifier », « vouloir », « estimer », « prévoir », « s’attendre », « en cours de » et d’autres expressions similaires qui constituent des « renseignements prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de l’entreprise et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes concernant l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités de nos produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’incidence des produits et des prix de la concurrence, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de l’entreprise à l’égard d’événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes, ainsi qu’à d’autres risques détaillés de temps à autre dans les dépôts en cours de l’entreprise auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières (dépôts pouvant être consultés au www.sedar.com ou au www.sec.gov). Les résultats, les événements et le rendement réels peuvent différer sensiblement. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. L’entreprise ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent. Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni NASDAQ Stock Market, LLC n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.

1 Fumed Silica Market Size, By Product (Hydrophilic, Hydrophobic), By Application (Pharmaceutical, Beauty & Personal Care, Silicone Elastomers, Paints, Coatings & Inks, UPR, Adhesives & Sealants, Food & Beverages), Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2021 – 2027, Published Date: Mar 2021, Report ID: GMI4388 | Authors: Kiran Pulidindi, Akshay Prakash