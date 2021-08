PyroGenesis présentera lors de l'événement virtuel d'été du réseau SNN le mercredi 18 août 2021

MONTRÉAL, 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Canada inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX : PYR) (NASDAQ : PYR) (FRA : 8PY), une entreprise de haute technologie (ci-après dénommée l’« entreprise » ou « PyroGenesis »), qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés de plasma avancés et des solutions durables qui réduisent les gaz à effet de serre (GES), a annoncé aujourd'hui qu'elle fera une présentation lors de l'événement virtuel de l'été 2021 du SNN Network, le mercredi 18 août à 10h30 ET.



P. Peter Pascali, Président Directeur Général de PyroGenesis, animera la présentation et répondra aux questions des investisseurs.

Pour accéder à la présentation en direct, veuillez utiliser les informations suivantes :

Événement Virtual d’été 2021 du SNN Network

Date : Mercredi 18 août 2021

Heure : 10h30, heure de l'Est

Webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2750/42270

Si vous souhaitez réserver des rencontres 1x1 avec PyroGenesis et assister à la présentation de PyroGenesis, assurez-vous d'être inscrit à l'événement virtuel au lien ci-dessous:

https://conference.snn.network/signup.

Si vous ne pouvez pas assister à la présentation en direct, toutes les rediffusions des présentations des sociétés seront disponibles directement sur la plateforme de l'événement de la conférence à ce lien sous l'onglet "Agenda" : https://conference.snn.network/agenda.

